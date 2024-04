Marrakech : interpellation d’un ressortissant français faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux pour meurtre et trafic de drogues

jeudi, 11 avril, 2024 à 13:11

Marrakech – Les éléments relevant de la préfecture de police de Marrakech ont interpellé mercredi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un ressortissant français âgé de 35 ans faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires françaises pour des affaires liées à l’homicide volontaire et au trafic international de drogues, apprend-on de source sécuritaire.

L’opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé que l’individu en question fait l’objet d’un avis de recherche international, en vertu d’une “notice rouge” émise à la demande des autorités judiciaires françaises, pour l’exécution de peines d’emprisonnement prononcées à son encontre pour son implication dans des affaires de trafic de cocaïne et la participation à un homicide dans le cadre de règlement de comptes entre des bandes de trafic de drogues en France, précise-t-on de même source.

Le mis en cause est soupçonné d’être impliqué aussi dans des affaires de faux et d’usage de faux, l’opération de perquisition menée à son domicile à Marrakech au moment de son interpellation ayant permis la saisie de faux documents d’identité (français et étrangers) contenant ses données personnelles.

Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête en cours sous la supervision du parquet compétent pour mener les investigations nécessaires concernant le volet relatif au faux et l’usage de faux, tandis que le Bureau central national “Bureau d’Interpol à Rabat” relevant de la Direction générale de la sûreté nationale a été chargé d’aviser son homologue en France de cette interpellation au titre de la procédure d’extradition, ajoute-t-on de même source.

L’interpellation du suspect s’inscrit aussi bien dans le cadre des relations de coopération sécuritaire internationale que des efforts déployés par les services marocains de sûreté en matière de traque des personnes recherchées au niveau international dans des affaires de criminalité transnationale.