Marrakech: Interpellation de six individus soupçonnés de vol, de violation de l’état d’urgence sanitaire et de possession de drogue

mardi, 2 juin, 2020 à 20:57

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont procédé, mardi, à l’interpellation de six individus, âgés entre 19 et 23 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol d’un objet saisi, violation de l’état d’urgence sanitaire et possession de drogue et de psychotropes.

L’un des suspects avait été interpellé par une patrouille de la police pour violation flagrante de l’état d’urgence sanitaire dans la ville de Marrakech, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant qu’au moment de son arrestation, le prévenu avait abandonné la moto qu’il conduisait sur la voie publique avant de prendre la fuite.

L’arrondissement de police territorialement compétent a ouvert une enquête préliminaire au sujet de cette affaire et saisi la moto pour les besoins de l’enquête, ajoute la même source, notant que les mis en cause avait pris possession de la moto saisie et l’ont cachée dans une maison.

Les recherches et investigations menées ont permis d’identifier et d’interpeller les suspects, de récupérer la moto, et de saisir une quantité de drogue de chira et de comprimés psychotropes qui se trouvaient en leur possession, poursuit le communiqué.

Les mis en cause ont été placés, selon la même source, en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.