Marrakech : Le Jardin Majorelle souligne la nécessité de réserver et d’acheter les billets exclusivement sur la billetterie officielle en ligne

mercredi, 20 mars, 2024 à 15:32

Marrakech – Le Jardin Majorelle à Marrakech, site touristique de renommée mondiale, informe ses visiteurs de la nécessité de réserver et d’acheter leurs billets exclusivement sur la billetterie officielle en ligne, via le site “www.tickets.jardinmajorelle.com”.

“Des cas d’achat de billets non conformes via des sites tiers non autorisés ont été récemment signalés, entraînant des problèmes pour les visiteurs et un impact négatif sur leur expérience”, indique un communiqué du jardin Majorelle.

Les détenteurs de billets non conformes se verront refuser l’accès au Jardin Majorelle, le Musée Pierre Bergé des arts berbères et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech, lit-on dans le communiqué.

“En achetant directement sur notre billetterie en ligne, les visiteurs bénéficient de nombreux avantages, notamment de la garantie de l’authenticité des billets, des tarifs officiels, et d’un processus de réservation simple et sécurisé”, conclut le communiqué.