Marrakech : L’Agence urbaine approuve 7 documents d’urbanisme en milieu rural

mercredi, 6 mai, 2020 à 13:25

Marrakech – Un total de 7 documents d’urbanisme ont été approuvés, par l’Agence urbaine de Marrakech, en milieu rural dans certaines provinces de la région Marrakech-Safi, durant la période allant du 1er janvier au 30 mars dernier.

Selon l’agence, il a été procédé à l’approbation du plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) des centres de certaines communes de la province de Chichaoua, à savoir le centre de la commune de la Zaouia Annahlia, le douar d’Idazen Al Makina et les centres des communes d’Assif El Mal, de Taoulokoult, Saaîdate et de Bouaboud Amdlane.

L’agence a aussi adopté le plan d’aménagement du centre de la commune de Dar Jamaâ (province d’Al Haouz)- secteur des douars d’Aït Ali et de Tangjirt et secteur des douars de Tighza et Skoufa, outre le plan de développement des agglomérations rurales du centre de la commune de Oulad Dlim (préfecture de Marrakech).

L’approbation de ces documents a pour objectifs l’amélioration de la qualité des prestations et du climat des affaires ainsi que la promotion de l’investissement et la fourniture des installations et des équipements nécessaires, tout en prenant en considération l’aspect environnemental et les spécificités naturelles et territoriales ainsi que les caractéristiques architecturales, et en contribuant à assurer des conditions de vie décente aux citoyens.

L’agence urbaine a fixé parmi les priorités de son plan d’action la généralisation de la couverture en documents d’urbanisme et ce, dans le cadre d’une approche prospective et participative visant la réalisation d’un espace urbain équilibré et capable de répondre aux besoins actuels et futurs de la population.