Marrakech : Lancement d’un projet sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans les espaces publics

jeudi, 25 février, 2021 à 23:37

Marrakech – Le projet “contribution dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans les espaces publics au niveau des différents arrondissements de la cité ocre” a été lancé jeudi à Marrakech, en présence d’élus et cadres des cinq arrondissements relevant de la commune urbaine de Marrakech, des représentants des syndicats et associations professionnelles, ainsi que des acteurs de la société civile.

Initié par l’association Ennakhil, en partenariat avec ONU-Femmes (L’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes), ce projet vise à mettre en place une politique publique locale de nature à contribuer à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et à garantir leur sécurité dans les espaces publics au niveau des différents arrondissements de la cité ocre.