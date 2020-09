Marrakech : L’enseignement à distance s’appliquera dans les différents cycles au sein des établissements scolaires dans les zones concernées (AREF)

lundi, 7 septembre, 2020 à 16:13

Marrakech – L’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi a annoncé, dimanche, que l’enseignement à distance sera appliqué dans les différents cycles au sein des établissements scolaires publics et privés relevant des zones concernées par ce mode d’enseignement au niveau de la Direction provinciale de Marrakech.

Pour davantage de détails apportés au précédent communiqué au sujet des zones concernées par le mode d’enseignement à distance, l’AREF précise dans un communiqué publié, en vue d’informer l’opinion publique et l’ensemble des familles ainsi que les acteurs et observateurs concernés par la chose pédagogique, que le district urbain de M’hamid comprend les arrondissements de M’hamid, d’Askejour et de Bouaâkkaz, alors que celui de Hay Hassani englobe les arrondissements de Hay Hassani, Al-Massira (1, 2, 3) et Al Inara.