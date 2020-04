Marrakech : Les blouses blanches en première ligne dans la bataille face au Covid-19

lundi, 6 avril, 2020 à 13:23

-Par Abdelhak Yahya-

Marrakech – Les yeux très épuisés et les traces des masques de protection bien visibles sur leurs visages, les blouses blanches sont en première ligne dans la grande “bataille médicale” menée contre le nouveau coronavirus (Covid-19), avec pour principale mission de sauver des vies et venir en aide aux cas contaminés par cette pandémie.

En effet, les personnels médical et infirmier, hommes et femmes, du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech se sont ainsi “mis en ordre de marche” pour réussir leur noble mission en travaillant pendant de longues heures, sans répit, oubliant parfois repos et repas, pour veiller avec dévouement au traitement et au bien-être des patients.

Toutefois, l’annonce d’une seule guérison parmi les cas admis est susceptible de faire dissiper toute cette fatigue et illuminer de joie les visages exténués de ces “soldats” qui, en contact direct et permanent avec les malades, ne ménagent aucun effort et s’activent d’arrache-pied, tout en étant à la merci d’une éventuelle infection à tout moment, pour apporter l’assistance et les prestations nécessaires aux patients.

Certes, ils sont les plus conscients quant au risque d’infection et les plus attachés aux mesures d’hygiène et aux consignes de précaution, mais ces personnels médical et infirmier continuent à faire preuve d’abnégation, de sens élevé de responsabilité et de sacrifices, en exposant quotidiennement leur vie, et celle de leurs proches, au risque de contamination au Covid-19.

Mobilisés en permanence, 24h/24 et 7j/7, pour accueillir tout nouveau cas d’infection, les personnels du CHU de la cité ocre veillent à prodiguer les prestations nécessaires aux malades, tout en restant vigilants pour agir avec célérité face à toute éventuelle complication de l’état de santé de l’un des patients.

A noter qu’une unité réservée à l’accueil des éventuels cas d’infection au Covid-19 a été aménagée à l’hôpital Arrazi relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, où les malades sont soumis à un examen clinique, puis à un prélèvement d’échantillons qui sont envoyés pour analyse aux laboratoires spécialisés.

Dans ce sillage, le chef du service de réanimation au CHU Mohammed VI, Mohamed Abdennasser Samkaoui, a indiqué que ce service dispose de chambres qui sont dotées des lits nécessaires et équipées d’appareils de respiration artificielle, ajoutant qu’elles font l’objet d’un contrôle permanent de la part des staffs médicaux.

Dans une déclaration à la MAP, M. Samkaoui a précisé que ce service accueille les cas de contamination au Covid-19 qui sont dans un état avancé, relevant que le CHU a mis en place “un circuit spécial” par lequel doit passer le malade, compte tenu de l’ampleur du risque d’infection et de la cadence de propagation de ce virus.

Il a également rappelé que les cadres médicaux ont bénéficié d’une formation dans ce sens, notamment sur les pratiques à adopter pour le traitement des malades dans un état critique, la nature et les modes de transmission de ce virus ainsi que sur les conditions et précautions fermes d’isolement, notamment celles relatives aux uniformes à porter, afin de se prémunir contre cette pandémie, vu le contact direct et permanent avec le patient.

Aux côtés du personnel du service de réanimation, les infirmiers s’activent, de leur côté, pour assurer pleinement leur rôle si crucial et essentiel, en particulier pour atténuer les douleurs et les souffrances des malades, veiller à leur bien-être et pour leur fournir les équipements, les soins et les prestations nécessaires et appropriées.

Dans ce sens, l’infirmier-chef au service de réanimation à l’hôpital Arrazi, Taha Boufrakech, a mis en avant les efforts inlassables déployés, avant l’admission du patient au sein dudit service, par les différents staffs (médical, infirmier et technique) ainsi que par les employés chargés de l’hygiène afin de garantir les meilleures conditions possibles pour l’accueil des patients et assurer le bon fonctionnement de cette unité médicale.

Dans une déclaration similaire, M. Boufrakech a noté que le service de réanimation de l’hôpital a été le premier à recevoir des cas critiques souffrant de symptômes respiratoires aigus, notant que les équipes médicales se trouvent face à une pandémie caractérisée par une propagation effrénée à grande échelle contrairement à d’autres maladies.

Il a, dans la foulée, salué les efforts constants consentis par les staffs administratif et technique de l’hôpital afin de mobiliser les moyens matériels et logistiques nécessaires pour la prise en charge des malades, appelant les citoyens à respecter les consignes de confinement et les mesures et directives émises par les autorités compétentes.

M. Boufrakech a, en outre, souligné que les cadres de santé consentent d’énormes sacrifices pour enrayer la propagation de cette pandémie, en restant, pour une longue durée, loin de leurs familles et de leurs enfants, avec qui ils ne communiquent qu’à travers des appels téléphoniques audio ou vidéo.

En cette conjoncture si exceptionnelle que traverse le Royaume, les blouses blanches demeurent en première ligne dans une “guerre” qui n’est pas comme les autres, d’où l’impératif pour les citoyens de se conformer aux mesures de confinement comme seul moyen pour endiguer la propagation du Covid-19 et ce, afin de leur faciliter la tâche et réduire au minimum les pertes que peut engendrer cette pandémie.