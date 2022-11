Marrakech : Les droits et les atouts de la femme au cœur de nos défis et de nos ambitions (M. Azoulay)

jeudi, 3 novembre, 2022 à 18:32

Marrakech – Le Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay, a mis en relief, jeudi à Marrakech, “la cohérence et le volontarisme de la stratégie mise en œuvre par le Maroc pour inscrire les droits et les atouts de la femme au cœur de nos défis, de nos priorités et de nos ambitions”.

“C’est avec fierté et optimisme que nous nous sommes rassemblés aujourd’hui, forts du leadership éclairé et pionnier de Sa Majesté le Roi, pour mesurer le chemin parcouru, parcouru avec vous, parcouru pour vous, parcouru pour nous tous”, s’est félicité M. Azoulay à l’ouverture de la 69ème édition du Congrès des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM).

M. Azoulay a saisi cette occasion pour rendre hommage à l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM), “qui regorge de femmes créatives et militantes qui se sont engagées sans état d’âme, sans frilosité et sans démagogie, avec lucidité et détermination, en faveur de l’autonomisation socioéconomique des femmes.”

Mettant en exergue “les pages exaltantes que la femme a écrites dans mon pays depuis des siècles”, M. Azoulay a rappelé que “le livre d’histoire du Royaume est profondément enraciné dans des millénaires de sédimentation de la diversité de toutes les civilisations qui ont forgé et nourri la modernité sociale de la société marocaine d’aujourd’hui”.

M. Azoulay a souligné que le choix de Marrakech pour abriter cette grande messe annuelle, qui réunit le plus important rassemblement de par le monde de femmes décideurs et leaders d’entreprises œuvrant dans différents secteurs, “n’est pas anodin”.

“La société marocaine a le talent, le courage et la volonté de construire aujourd’hui une société qui tourne le dos, avec lucidité et détermination, à toutes ces régressions, à tous ces archaïsmes et à tous ces dénis d’un autre âge qui, malheureusement, ressurgissent aujourd’hui tout autour de nous”, a-t-il conclu.

Organisé cette année par l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM) sous le thème “Une croissance durable plus forte ensemble”, le FCCM regroupe des personnalités parmi lesquelles : des Ministres, des Présidents de régions, des Maires et élus, des leaders d’organisation d’ONG, des Opérateurs économiques, des Bailleurs de fonds et Agences de coopérations au développement…, offrant à tous les participant(es) une opportunité d’affaires, de business et d’investissements.

Etalé sur deux jours, l’évènement propose un programme au format permettant des échanges et un Networking efficace : Plénières, workshop, exposition, les partenaires et exposants auront un espace ou présenter leurs services, leurs technologies ou leurs équipements…