Marrakech : Les éléments des Forces Auxiliaires mobilisés pour renflouer les stocks de sang

mercredi, 22 avril, 2020 à 19:36

Marrakech – Les éléments des Forces Auxiliaires se sont mobilisés, mercredi à Marrakech, pour faire don de sang, et ce dans le sillage de l’élan de solidarité national visant à renflouer les stocks de cette matière vitale en cette conjoncture exceptionnelle induite par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les éléments des Forces auxiliaires, qui se sont rendus en masse à la Caserne 67 Makhzen Mobile des Forces Auxiliaires à Marrakech, ont fait preuve d’un sens élevé de patriotisme et de civisme, en venant remplir des poches de sang à même de sauver des vies.

Mobilisés de jour comme de nuit, aux côtés des autres corps des forces de sécurité, pour faire respecter scrupuleusement les mesures adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété pour enrayer la propagation du coronavirus, les éléments des forces auxiliaires ont fait montre d’abnégation et de sacrifices pour venir en aide aux citoyens durant cette période de crise engendrée par cette pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, le Commandant préfectoral des Forces Auxiliaires de Marrakech, le Colonel Abdelouahed Serkouh, a indiqué que cette action humaine a été initiée sous la supervision de l’Inspection générale des Forces Auxiliaires Zone-Sud, qui avait rapidement interagi avec l’appel du Centre nationale de transfusion sanguine pour renflouer les stocks de sang, soulignant que cette initiative se veut une contribution noble au renflouement des stocks de sang au niveau régional en cette circonstance exceptionnelle que traverse le Royaume .

Cette campagne de don du sang se déroule selon un planning mis en place en coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Marrakech-Safi, a-t-il souligné.

Le Colonel Abdelouahed Serkouh a tenu à rappeler que sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), l’administration des Forces auxiliaires a mobilisé ses cadres médicaux et sociaux en vue d’appuyer le système de santé publique afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Dans une déclaration similaire, la Déléguée régionale de l’action sociale des Forces Auxiliaires à Marrakech-Safi, Commandant Meriem Kacha, a souligné que le Commandement régional des Forces Auxiliaires a mobilisé ses éléments, qui ont répondu en masse au devoir national dans le cadre de cette campagne de sang en vue de contribuer à pallier le manque en pochettes de sang au niveau de la région de Marrakech-Safi.

Cette action solidaire s’inscrit aussi dans le cadre de la consécration des valeurs de solidarité qui caractérisent la société marocaine, a-t-elle relevé, ajoutant que cette campagne concernera tous les commandements provinciaux des Forces Auxiliaires à Marrakech-Safi selon un programme établi en coordination avec le CRTS.

De son côté, le responsable des campagnes de sang au CRTS de Marrakech-Safi, Mahmoud Abghach, a noté que les éléments des Forces auxiliaires sont venus nombreux pour répondre à l’appel du CNTS, pour faire don de sang.

Cette campagne de don du sang se déroule dans des conditions respectant scrupuleusement les mesures préventives et d’hygiène adoptées durant cette circonstance exceptionnelle, a-t-il indiqué, faisant savoir que le premier jour de cette campagne a permis de collecter une quantité de poches de sang “record”.