Marrakech : M. Chami plaide pour un partenariat plus solidaire en Méditerranée pour surmonter les effets de la crise pandémique

mardi, 31 mai, 2022 à 15:50

Marrakech – Un partenariat plus solidaire et plus innovant entre les deux rives de la Méditerranée s’avère nécessaire pour surmonter les effets de la crise de la pandémie de la Covid-19 et relancer des secteurs vitaux des économies de l’espace euro-méditerranéen, a souligné mardi à Marrakech, le président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), M. Ahmed Réda Chami.

Intervenant lors de l’édition 2022 du Sommet euro-méditerranéen des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, M. Chami a insisté également sur “la nécessité de définir une orientation stratégique plus ambitieuse et plus audacieuse pour l’avenir de nos relations avec l’Union européenne (UE) pour réussir la relance et le développement durable dans le pourtour méditerranéen”.