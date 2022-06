Marrakech: M. El Hafidi président du Conseil d’Administration du GSEP pour un 2ème mandat consécutif

jeudi, 2 juin, 2022 à 11:29

Casablanca – Le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a été porté à la présidence du Conseil d’Administration du Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP) pour le deuxième mandat consécutif et ce, pour la période 2022-2023.

Cette reconduction à la tête de l’Alliance est une première dans son histoire, indique un communiqué de l’ONEE et GSEP sur le Sommet Annuel du GSEP, présidé par M. El Hafidi et qui a réuni, cette semaine à Marrakech, les dirigeants des plus grandes entreprises d’électricité dans le monde ainsi que d’éminents chefs d’entreprise.

Il s’agit de la première édition organisée sur le sol africain, coïncidant avec le 30ème anniversaire de cette alliance qui est à l’avant-garde de la révolution de l’électrification, fait savoir la même source.

Les présidents du GSEP ont conclu l’événement par la publication de la déclaration du sommet de Marrakech. Cette déclaration souligne l’engagement des membres du GSEP à promouvoir le secteur électrique ainsi que l’utilisation croissante et efficace de l’électricité à faible teneur en carbone dans les secteurs du transport, du bâtiment et de l’industrie afin d’atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris, ainsi que les objectifs relatifs au développement économique et social.

Le sommet a également abrité une réunion du Dialogue Stratégique ouvert sur l’électrification (SODE), une coalition mondiale d’entreprises avant-gardistes des CEOs du secteur de l’électricité, des utilisateurs finaux et de partenaires stratégiques/technologiques unis pour favoriser la collaboration à l’accélération de la transition énergétique. Les recommandations du groupe devront être publiées lors de la Climate Week NYC en septembre prochain.

Le GSEP a également annoncé la publication prochaine de sa nouvelle initiative phare de recherche qui permettra d’assurer le suivi des progrès de l’électrification des secteurs d’utilisation finale à travers le monde et dans certains pays et d’identifier les zones d’action immédiate.

Le Global Electrification Monitor se composera d’un tableau de bord en ligne et d’un rapport analytique d’accompagnement qui sera publié au troisième trimestre de 2022. Un aperçu du tableau de bord est disponible en ligne pour consultation.

Le GSEP est une alliance dirigée par des PDG de grandes entreprises mondiales d’électricité qui s’engagent à créer un avenir électrifié durable pour tous. Ses membres produisent et transportent environ 1/4 de l’électricité consommée dans le monde, et plus de 50% de l’électricité qu’ils produisent est issue de sources sans CO2.