Marrakech : Mise en lumière de l’importance de l’élaboration d’une feuille de route 2024-2027 pour l’initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau

jeudi, 7 mars, 2024 à 12:16

Marrakech – Les participants à la 19è réunion de l’Initiative de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) sur la gouvernance de l’eau (WGI) ont souligné, mercredi à Marrakech, l’importance de contribuer à l’élaboration de la feuille de route 2024-2027 de cette initiative et d’engager une réflexion sur les mécanismes permettant de rationaliser l’utilisation de cette denrée vitale.

“Cette feuille de route est de nature à inciter à la création et au développement de nouveaux modes de gestion et de gouvernance de l’eau”, ont ajouté les intervenants à la clôture de cette réunion, qui s’est déroulée sur deux jours, avec la participation en présentiel ou à distance des membres de la WGI.

Tout en notant que cette denrée vitale représente un levier de développement pour tous les pays, les participants ont mis l’accent sur l’importance de la contribution à l’élaboration d’une feuille de route, visant à préserver l’eau de toute exploitation excessive ou gaspillage.

De même, les participants ont estimé que les systèmes de gestion et de gouvernance de l’eau revêtent une dimension mondiale d’où, la nécessité d’instaurer une gestion rationnelle de cette denrée. La finalité étant de surmonter les contraintes résultant du changement climatique.

Dans une déclaration à la MAP, Barbara Pompili, présidente de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau, indiqué que cette réunion a été très importante dans la mesure où elle a permis de mettre en exergue les défis majeurs inhérents à la question de l’eau notamment, avec les changements climatiques, insistant sur la nécessité de repenser la gestion de l’eau en favorisant l’économie circulaire et recourant aux innovations et nouvelles technologies.

“Cette rencontre a aussi démontré l’importance de réunir autour de la même table, l’ensemble des acteurs concernés pour discuter de cette question”, a-t-elle ajouté, estimant que ce conclave a offert l’opportunité à des responsables issus des collectivités locales notamment, de Marrakech et de Fès, pour présenter leurs expériences dans ce domaine, et qui illustrent la manière, dont tous les acteurs doivent collaborer et travailler ensemble dans le cadre d’une gouvernance efficace et durable de l’eau.

Mme Pompili a aussi mis l’accent sur la nécessité de développer les nouvelles technologies tout en repensant et tirant profit des technologies traditionnelles de mobilisation et de gestion de l’eau.

“Dans un contexte marqué par une pénurie d’eau, nous sommes appelés à s’inspirer de ces techniques traditionnelles tout en les alliant aux technologies modernes, dans le but de résoudre les problèmes relatifs à la rareté de cette denrée vitale”, a-t-elle estimé.

S’agissant de l’urbanisation galopante, cette réunion a mis l’accent sur l’importance de repenser cette urbanisation par rapport à l’eau et à l’énergie, a-t-elle enchaîné.

Tout en relevant que l’eau est devenue un élément essentiel dans tous les secteurs, Mme Pompili, a souligné la nécessité d’adopter une approche globale dans le cadre de la gestion de l’eau pour être en mesure de mettre en place des politiques de développement efficaces et durables.

La 19è Réunion sur la WGI vise à mettre en exergue la contribution de cette initiative aux agendas mondiaux et au 10è Forum mondial de l’eau, à partager les expériences sur la gouvernance de l’eau face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, et à établir un dialogue sur les prochaines étapes de l’initiative pour la période 2024-2027.

Les travaux de cette rencontre ont été axés sur diverses thématiques, notamment “les contributions de l’initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau aux agendas mondiaux dans le domaine hydrique”, “vers la 10è édition du Forum mondial de l’eau et l’élaboration d’un guide sur la mise en œuvre locale des principes de l’OCDE”, “l’économie bleue durable dans les villes”, “les régions et les bassins hydrauliques” et “l’économie circulaire”.

Créée en mars 2013, la WGI est une plateforme internationale multi- acteurs de représentants des secteurs public et privé, qui se réunit deux fois par an afin de partager les bonnes pratiques pour une meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau.