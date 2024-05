Marrakech: Mise en lumière des réalisations de l’INDH en matière de santé de la mère et de l’enfant

lundi, 20 mai, 2024 à 20:58

Marrakech – Les réalisations accomplies au niveau de la préfecture de Marrakech, dans le cadre des différents programmes de la 3è Phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), notamment celles inhérentes à la santé de la mère et de l’enfant, ont été mises en lumière, lundi, à l’occasion de la célébration du 19è anniversaire de ce chantier de Règne.

Lors d’une cérémonie organisée en présence notamment du wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, des membres du Comité provincial du développement humain (CPDH), des chefs des services extérieurs, des élus et des acteurs de la société civile, l’accent a été mis sur les différents acquis enregistrés au niveau de la préfecture de Marrakech notamment, dans le cadre du programme 4 relatif à l’impulsion du capital Humain des générations montantes.

Intervenant à cette occasion, M. Chourak, a expliqué que ce 19è Anniversaire de l’INDH, organisé cette année sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”, permet de braquer les projecteurs sur les réalisations de l’Initiative lors de sa troisième phase 2019-2023 et d’aborder les questions fondamentales liées au développement humain au Maroc.

Et d’ajouter que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, au cours de sa troisième phase, caractérisée par l’orientation de ses programmes vers l’investissement dans le capital humain, a consacré ses actions pour l’amélioration des indicateurs de développement de la petite enfance et de la santé de la mère, et la promotion de l’accès à l’enseignement préscolaire en milieu rural, ajoutant que les efforts et interventions de l’Initiative au niveau de la préfecture de Marrakech ont contribué à la mise en œuvre d’importants projets, notamment en matière d’amélioration de l’accès aux soins de santé, de la nutrition des mères et des enfants, et du suivi de la santé maternelle, néonatale et infantile.

De même, le wali a mis en avant les principales réalisations, entre autres l’équipement des centres de santé, la création, la réhabilitation et l’équipement des maternités, et la fourniture d’ambulances équipées afin de garantir que les accouchements se déroulent dans un environnement sanitaire surveillé et de suivre les naissances et l’état de santé des mères et des nouveau-nés, ainsi que la mise en place d’un système de santé communautaire orienté vers la santé maternelle et infantile et l’organisation de campagnes de sensibilisation ciblant principalement les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les nourrissons.

Par ailleurs, M. Chourak a appelé à davantage d’efforts et de persévérance en vue d’atteindre les objectifs fixés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, faisant savoir qu’en marge de la commémoration du 19ème anniversaire de l’INDH, il sera procédé au lancement d’une campagne nationale de communication sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants” et ce, à compter du 22 mai, en coopération avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

De son côté, le chef de la Division de l’Action Sociale à la préfecture de Marrakech, Anouar Tlemsani Dbira, a souligné dans une déclaration à la MAP, que cette réunion a permis de présenter le bilan de l’Initiative au cours de la période 2019-2023, relevant que l’INDH, aux côtés de ses partenaires, joue un rôle pionnier dans la promotion du capital humain des générations montantes, notamment dans le domaine de la santé maternelle et infantile, à la faveur de plusieurs interventions liées aux infrastructures, à la sensibilisation et à la santé communautaire.

A cette occasion, M. Tlemsani a présenté un exposé sur les réalisations du Programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, avec un focus sur l’axe relatif à la santé maternelle et infantile, faisant savoir que la période 2019-2023 a connu la réalisation de 1.800 projets pour un coût global de 527,4 millions de DH (MDH), dont une contribution de l’INDH de l’ordre de 458,6 MDH.

Parmi ces projets, 350 ont été réalisés dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, pour un investissement global de 264,5 MDH, dont 260,6 MDH comme contribution de l’INDH, a-t-il précisé.

Le responsable a cité, dans ce sens, les projets inhérents à la construction et à l’équipement de la maternité d’Ait Imour et la réhabilitation et l’équipement des maternités de Sidi Zouine, Loudaya et Qettara dans la commune d’El Menabaha, El Massira, Zerktouni et Sidi Youssef Ben Ali dans la commune de Marrakech, en sus de l’organisation d’une campagne médicale de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile, dont le nombre de bénéficiaires a atteint 600 femmes.

Le 19ème anniversaire de l’INDH, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005, offre l’occasion de mettre en lumière les acquis et les réalisations de l’Initiative durant sa troisième phase, et d’aborder des questions cruciales liées au développement humain au Maroc.