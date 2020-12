Marrakech : Mobilisation des donneurs de sang à groupes rares

dimanche, 6 décembre, 2020 à 20:53

Marrakech- L’Association des Donneurs de sang à Groupes Rares (ADGR) a organisé, dimanche au Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Marrakech, une campagne de don de sang ayant permis de collecter quelque 103 poches de cette matière vitale et ce, à l’occasion de la célébration de la Journée Nationale de Donneur de Sang.

Placée sous le slogan “Fais don de ton sang, sauve une vie”, cette action humaine et solidaire avait pour objectif de mobiliser le plus grand nombre de donneurs de sang, de promouvoir la culture du don et de renflouer les stocks de sang en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume, marquée par la propagation de la pandémie de la Covid-19.