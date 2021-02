Marrakech : Rencontre de communication sur la stratégie nationale de formation continue dans le domaine de l’éducation

lundi, 22 février, 2021 à 22:55

Marrakech – Une rencontre de communication autour de la stratégie nationale de formation continue a été tenue, récemment, au siège de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi.

Co-présidée par le directeur de l’AREF, My Ahmed Karimi et le directeur adjoint chargé de la formation des cadres pédagogiques au ministère de tutelle, Noureddine El Mazouni, en présence du directeur du Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation de Marrakech-Safi et des directeurs provinciaux relevant de l’Académie, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des mesures et procédures visant la mise en œuvre de la stratégie de formation continue dans le secteur de l’Education nationale, notamment en ce qui concerne le renforcement de l’implication de l’ensemble des intervenants, acteurs et partenaires à l’échelle régionale dans l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues.

Cette réunion, la première du genre au niveau national, intervient dans le cadre d’une série de rencontres de formation et de communication que l’Unité centrale de formation des cadres prévoit d’organiser afin de faciliter l’intervention des différents acteurs sur le terrain pour assurer la réussite des plans régionaux de formation continue.

S’exprimant à cette occasion, M. Karimi a souligné l’importance de cette rencontre qui est en phase avec les orientations de la loi-cadre 51.17, notamment en termes de renforcement des capacités des acteurs et d’amélioration de la qualité de l’opération pédagogique.

De son côté, M. El Mazouni s’est attardé sur le rôle de la formation continue et ses répercussions sur le développement des compétences et la promotion professionnelle, expliquant que le choix porté sur l’AREF de Marrakech-Safi pour accueillir la première étape de ces réunions de communication autour de la stratégie nationale de formation continue s’explique par les expériences cumulées par cette région.

Cette rencontre a été, en outre, ponctuée d’un exposé présenté par le directeur de l’Académie dans lequel il a abordé notamment le plan régional de formation continue, dont les composantes sont en adéquation avec les objectifs fixés par le programme d’action de l’AREF, encadré par le portefeuille des 18 projets déclinés par la loi-cadre 51.17.

Elle a été aussi l’occasion de s’informer davantage sur cette stratégie nationale de formation continue.

Cette réunion a été également marquée par des interventions pertinentes à même de contribuer à enrichir cette stratégie nationale, traduisant ainsi l’implication et la mobilisation générale pour sa mise en œuvre à l’échelle régionale, à travers l’élaboration d’un plan d’action clair, définissant toutes les étapes et phases nécessaires à la réussite du plan régional de formation continue.