Marrakech : Rencontre internationale sur l’approche genre dans la législature marocaine et comparée, les 16 et 17 septembre

mardi, 13 septembre, 2022 à 20:51

Marrakech – “L’approche genre et le système juridique : Lecture dans la législature marocaine et comparée” est le thème d’une rencontre internationale qui sera organisée les 16 et 17 septembre à Marrakech.