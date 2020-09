Marrakech : Une rentrée scolaire particulière sous le signe du respect scrupuleux des mesures sanitaires

lundi, 7 septembre, 2020 à 14:17

Marrakech – Le démarrage effectif des cours au niveau des établissements scolaires de la préfecture de Marrakech, pour les trois cycles (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) a eu lieu lundi matin, au milieu d’une forte émotion des élèves et une forte mobilisation des cadres administratifs et éducatifs et les associations des parents d’élèves.

Cette rentrée scolaire, qui intervient dans une conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus, est marquée par la mise en œuvre scrupuleuse de la note ministérielle 39-20 régissant les différentes étapes relatives à la rentrée scolaire, avec comme impératif majeur de lutter contre la propagation de ladite pandémie en milieu scolaire.