Marrakech-Safi : Une batterie de solutions pour atténuer les effets de la pandémie du Covid-19 sur les commerçants et professionnels

lundi, 4 mai, 2020 à 17:29

Marrakech – La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de la Région Marrakech-Safi a veillé, depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, au suivi de la situation économique de ses membres, en vue de soumettre aux parties responsables les problèmes et contraintes auxquels ils sont confrontés, et de proposer des solutions pratiques pour atténuer les répercussions économiques des mesures de confinement prises en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Dans un communiqué, la CCIS Marrakech- Safi a indiqué qu’en réponse aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relatives à la création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, la Chambre a débloqué une enveloppe de 8 millions de DH, dans le cadre de la consécration des principes d’entraide et de solidarité nationale, pour le soutien des secteurs impactés par la crise sanitaire induite par le coronavirus.

Et d’ajouter que dans le cadre de l’information de l’ensemble des professionnels (commerçants, industriels et prestataires de services) et en interaction avec leurs différents questionnements, la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services (FCMCIS), en tant que membre du Comité de Veille Economique (CVE), a pris l’initiative de proposer une batterie de précieux dispositifs et mesures au service des intérêts de l’ensemble des commerçants et des professionnels dans le Royaume.

Dans ce sens, une correspondance a été adressée le 31 mars dernier au ministère des Habous et des Affaires islamiques pour demander l’exonération des professionnels, locataires des locaux des habous, des droits de bail et ce, pendant toute la période d’urgence sanitaire, en vue d’atténuer les effets économiques et sociaux subis par cette catégorie et de les aider à surmonter les répercussions de cette épreuve.

Dans le même contexte, la CCIS Marralech- Safi a soumis une requête au wali de la région Marrakech-Safi, datée du 7 avril dernier, afin d’intervenir auprès des collectivités territoriales pour prendre des mesures exceptionnelles en faveur des commerçants et des professionnels dans la région, conformément aux dispositions de la loi, dans le but de les exonérer de tous les impôts et échéances dus aux services des communes.

A travers cette requête, il a été demandé aussi l’exonération des commerçants et des professionnels des droits de bail relatifs à l’occupation du domaine public, surtout après leur respect des décisions inhérentes à l’état d’urgence sanitaire et la fermeture totale de leurs locaux de commerce.

A l’échelle nationale, la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et des Services a soumis une requête similaire au ministère de l’Intérieur.

Ladite Fédération a également oeuvré, dans le cadre de la Cellule de veille économique supervisée par le wali de la région, gouverneur de la préfecture de Marrakech, et en coordination avec la délégation du commerce et de l’industrie, à accompagner plusieurs entreprises pour l’obtention des certificats de conformité et des autorisations nécessaires pour la production des désinfectants (produits hydroalcooliques).

La Chambre s’est également employée, dans le cadre de ladite cellule, à accompagner des entreprises et des coopératives actives dans le secteur du textile en vue de leur permettre d’obtenir les certificats et les autorisations requises pour la production des masques de protection conformément aux normes en vigueur.

S’agissant des activités de commerce, la Chambre a expliqué que l’établissement de la liste des activités commerciales et de services autorisés à fournir des prestations aux citoyens relève des compétences du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, relevant que l’introduction de toute exception concernant une quelconque activité est tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc et de l’importance de cette activité commerciale ou de ce service pour les citoyens.

Par ailleurs, la CCIS Marrakech- Safi, en tant qu’institution constitutionnelle, a réaffirmé son interaction positive avec “tout ce que nous devons entreprendre face aux difficultés et contraintes auxquelles sont confrontés les professionnels suite à cette conjoncture difficile”.

Et en vue d’enrichir l’action du Comité de Veille Economique, aux niveaux local et national, par des propositions et des solutions à même d’alléger les effets économiques dans le contexte des mesures de confinement sanitaire, la CCIS Marrakech- Safi a, par ailleurs, invité ses membres et les Associations professionnelles opérant dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services, à lui soumettre les différentes contraintes, actuelles ou futures, ainsi que les propositions qu’ils estiment efficientes sur les plans local, régional et national.