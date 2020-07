Marrakech-Safi : Un chantier titanesque à la faveur de projets de développement structurants et intégrés

mercredi, 15 juillet, 2020 à 13:42

Par Fouad BENJLIKA

Marrakech – Disposant d’un potentiel économique, touristique, culturel, historique et écologique indéniable, qui mérite d’être préservé et promu en permanence, la région Marrakech-Safi constitue un “chantier titanesque” et ouvert en permanence à la faveur de projets structurants et intégrés à même de permettre à cette partie du territoire national de jouer le rôle qui est le sien dans tout le tissu socio-économique national.

Ces projets d’envergure à la hauteur du rayonnement touristique international et de la place économique de cette région sur l’échiquier national, consistent à mettre à niveau les infrastructures de base, à rehausser le paysage urbain, à améliorer la qualité de vie des citoyens aussi bien en milieu urbain qu’en zones rurales, et à préserver l’environnement.

Ces projets ambitieux, qui témoignent, si besoin est, de l’approche de développement intégré et de la bonne gouvernance prônées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de la volonté d’asseoir le projet de la régionalisation avancée sur des bases solides et pérennes, concernent l’ensemble des secteurs les plus névralgiques et ce, sans nul exception.

L’importance de ces projets dans le décollage socio-économique de la région Marrakech-Safi et de son rayonnement sur le plan culturel, architectural et écologique, apparaît en ce sens, que cette partie du territoire national, à l’instar d’autres régions à travers le Royaume, a fait de l’alliance et la jonction entre l’exigence de conserver son patrimoine traditionnel et authentique et l’impératif d’emprunter le train de la modernité et du progrès, son cheval de bataille.

Une telle démarche justifie le dynamisme renouvelé et le progrès fort considérable que les différentes provinces relevant de la région Marrakech-Safi continuent de vivre et d’enregistrer de manière palpable.

Ainsi, pour se limiter au seul exemple de Marrakech, la Cité ocre a le plein mérite, ces dernières années, de conforter sa position de destination phare à l’international, en accueillant des chantiers et des projets phares, lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant, entre autres, la réhabilitation, la mise en valeur et la mise à niveau de la Médina de Marrakech.

Ces projets, dont certains ont été achevés alors que d’autres en cours de réalisation, visent la préservation du patrimoine historique de l’ancienne médina de cette cité impériale et le renforcement et la consolidation de sa vocation touristique et culturelle à l’international.

Ils traduisent de même l’intérêt tout particulier qu’accorde le Souverain à la préservation et à la valorisation du patrimoine historique de plusieurs villes du Royaume, et Sa ferme détermination à sauvegarder les différentes strates de la mémoire nationale.

Ces projets témoignent, en outre, de la volonté de SM le Roi Mohammed VI de mettre en valeur le capital immatériel, cultuel, culturel et architectural, de la ville de Marrakech, de consolider la place de cette Cité-Musée en tant que destination touristique phare du Maroc, et de promouvoir les conditions de vie de ses habitants.

La réalisation de ces chantiers Royaux, dont “Marrakech cité du renouveau permanent”, “programme de restauration et de mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l’ancienne Médina de Marrakech” et “programme de mise en valeur de l’ancienne médina de Marrakech” se poursuit à une cadence soutenue et dans le respect strict des délais d’exécution.

Au niveau des équipements et infrastructures, un montant de 1,5 milliard de DH est mobilisé actuellement dans le cadre de 11 conventions qui sont en cours de réalisation pour la mise à niveau de 1.218 km de routes et 6 grands ouvrages d’art répartis sur l’ensemble des provinces de la région.

Par ailleurs, 3 autres conventions sont actuellement en cours d’approbation pour l’amélioration du niveau de services de 278 km de routes pour un montant global de 647 MDHS dans les provinces de Safi, Youssoufia et Al Haouz.

Les principaux projets prioritaires concernent essentiellement la mise à niveau des axes structurants en particulier l’axe Marrakech El Kelaâ des Sraghna (101 km d’autoroutes), l’amélioration des conditions d’accès et de mobilité dans les grandes villes et particulièrement, la métropole de Marrakech et ce, par l’aménagement de pénétrantes, trémies et rocades et l’adaptation et la maintenance des routes desservant les différents sites touristiques et les zones d’intérêt économique dans la région (Al Haouz, Youssoufia, Safi, Essaouira, Rehamna, Marrakech, El Kelaâ des Sraghna, Chichaoua).

Dans le domaine environnemental, la région Marrakech-Safi a enregistré l’achèvement des travaux de réhabilitation des décharges sauvages de “Sebt Gzoula”, “Jamaa S’haim” et Safi, financés par le Département de l’Environnement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PNDM), et le lancement de l’exploitation du Centre d’Enfouissement et de Valorisation (CEV) de la ville de Safi dans le cadre d’une gestion déléguée.

De même, dans le cadre du PNDM, de grands pas ont été franchis, courant cette année, en matière de préparation du cadre technique et institutionnel relatif à la mise en place des centres d’enfouissement et de valorisation des déchets au niveau des Provinces de Rehamna, d’Essaouira et d’El Kelaâ des Sraghna.

Ces projets sont en phase d’élaboration ou de finalisation des dossiers d’appel d’offre relatifs à leur aménagement et gestion déléguée.

Les conventions de partenariat et de financement des CEV et des centres de transfert y afférents relatifs aux Provinces de Rehamna, Essaouira, El Kelaâ des Sraghna et Al Haouz, ont été signées par l’ensemble des partenaires, et connu la mobilisation de la 1ère tranche des subventions par le Département de l’Environnement.

La Province de Youssoufia a bénéficié, dans le cadre d’une convention de partenariat relative à la mise en valeur du site archéologique d’Ighoud, d’un montant de 8 MDH de la part du Département de l’Environnement pour la mise en place d’un Centre de transfert des déchets ménagers et de l’éradication des points noirs au niveau du Centre d’Ighoud, conformément aux orientations du Plan Directeur Provincial de la Gestion des déchets Ménagers et Assimilés.

Pour le volet assainissement liquide, le Département de l’Environnement, veille au suivi des projets relatifs à la mise en place de réseau d’assainissement et de stations de traitement des eaux usées, financés dans le cadre du Programme National de l’Assainissement liquide, en partenariat avec les opérateurs du secteur et des partenaires locaux.

Dans ce sens, les projets d’assainissement liquide des villes d’Echameia (province de Youssoufia), Tamanar (province d’Essaouira), Benguérir (province de Rehamna) et Loudaya ont été achevés au titre de l’année 2019 au moment où, d’autres projets ont été lancés principalement au niveau de “Sebt Gzoula”, “Tlat Bougdra” et “Jamaa Shaim” relevant de la province de Safi.

Sur le plan de lutte contre la pollution atmosphérique, la région de Marrakech Safi a connu la mise en œuvre de différents projets dans le cadre du Programme National de l’Air, dont un projet de mise en valeur environnementale du secteur de l’artisanat au niveau du village des potiers d’Agafay, à travers la substitution des fours traditionnels émetteurs de forte pollution atmosphériques par des fours à gaz modernes et à haute productivité.

Il s’agit aussi du projet de renforcement du réseau de surveillance de la qualité de l’air au niveau de l’ancienne Médina de Marrakech.

Ce dernier, qui s’inscrit également, dans le cadre de la convention de partenariat relative à la mise en valeur de l’ancienne Médina de Marrakech, consiste à acquérir et installer quatre stations fixes de mesure de la qualité de l’air au niveau du territoire de l’ancienne Médina.

Cette approche vient doter la ville de Marrakech d’un arsenal technologique très développé pour suivre l’évolution de la qualité de l’air et procéder au calcul de l’indice de la qualité de l’air conformément aux lois en vigueur.

La région Marrakech Safi est devenue le champ pour le lancement de plusieurs études environnementales de grande importance à savoir : le Plan Directeur Régional de gestion des Déchets Industriels, Médicaux, Pharmaceutiques non dangereux, Agricoles et Inertes, l’étude relative à la mise en place d’un Système d’Information Régional de l’Environnement et de Développement Durable et l’étude de faisabilité d’un centre de traitement et de valorisation des déchets de construction et de démolition au niveau de la ville de Marrakech ainsi qu’une étude d’impact et contrôle environnemental.

Côté culture, les autorités concernées accordent une attention particulière à ce secteur dans le but de renforcer les infrastructures culturelles et préserver le patrimoine culturel, tout en garantissant l’accompagnement du projet portant sur l’inventaire de plusieurs sites historiques ou à valeur patrimoniale (mosquées et zaouïas entre autres) ainsi que les pratiques et les phénomènes culturels composant le patrimoine immatériel de la région.

La Conservation régionale du patrimoine culturelle relevant de la Direction régionale de la culture a élaboré, dans ce sens, des dossiers relatifs aux sites historiques des anciennes sucreries de Chichaoua et Essaouira et des réservoirs Almohades à Sidi Bou Othmane (province de Rehamna) et l’Ecole Al Fadila à Marrakech.

S’agissant de la restauration du patrimoine architectural, plusieurs sites historiques ont bénéficié de travaux de restauration, dont la muraille historique de la médina au niveau de Kabou Kachou (20m), le projet de restauration du Palais Badii (8,5 millions de DH), le projet de restauration et d’aménagement du site historique d’Al Koutoubia al Oula (1,5 MDH), le projet de restauration et d’aménagement de la Kouba Almoravides (1,6 MDH).

Le ministère entend créer très prochainement au niveau du site archéologique d’Ighoud (Province de Youssoufia), d’un centre aux normes internationales dédié à faire connaitre le patrimoine archéologique préhistorique pour un investissement de 5 MDH. Ce centre comportera une maison de culture, une bibliothèque, un théâtre en plein air, une galerie d’exposition et un conservatoire.

Les infrastructures de la région Marrakech-Safi seront renforcées par la réalisation de plusieurs centres culturels, dont celui de Kelaâ des Sraghna (20 MDH), dont le taux de réalisation a atteint 95%, un autre à Chichaoua (16 MDH), la mise à niveau du complexe culturel Daoudiate à Marrakech (14 MDH), la construction d’un complexe culturel à Tamansourt ainsi qu’un conservatoire à Marrakech.

Au niveau de la jeunesse et des sports, plusieurs projets d’envergure ont été réalisés ou programmés, dont une piscine couverte semi-olympique à Sidi Youssef Ben Ali, une piscine et une Salle couverte à M’Hamid, des terrains de proximité à Askjour, le centre éducatif Hay Hassani, Dar Chabab Abouab Marrakech, une salle couverte à Tahanaout (province d’Al Haouz), deux terrains de proximité catégorie E à Chichaoua, un centre d’accueil à Benguérir ainsi que 25 terrains socio-sportifs de proximité catégorie E dans 23 communes de la région.

Il s’agit aussi d’un centre socio-sportif de proximité à Tamellalt et un autre à Sidi Rahal (province de Kelaâ des Sraghna), un terrain de rugby doté de gazon synthétique à Kelaâ des Sraghna ainsi que des terrains de proximité dans la forêt provinciale de Youssoufia.

Dans le secteur de la Santé, on assiste à la mise à niveau de l’ensemble des équipements et infrastructures de santé au niveau de la région Marrakech-Safi, avec un effort accentué sur leur mise à niveau, de manière a être en mesure d’offrir aux patients des prestations de qualité et leurs prodiguer tous les soins nécessaires dans d’excellentes conditions.

Avec l’ouverture de ces chantiers et la programmation d’autres, la région Marrakech- Safi conforte sa place de choix en tant que l’un des douze pôles attractifs du Royaume et ce, grâce à la politique volontariste et clairvoyante du Souverain visant à capitaliser sur les acquis, et à préserver et promouvoir l’ensemble des potentialités existantes afin de hisser le Maroc au rang des grandes nations émergentes.