Marrakech-Safi : La classe ouvrière célèbre le 1er mai en mode confinement

samedi, 2 mai, 2020 à 20:41

Marrakech – La classe ouvrière dans les différentes provinces relevant de la région de Marrakech-Safi a célébré, cette année, la Fête du Travail, dans une atmosphère marquée par l’instauration de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre des efforts consentis pour la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et l’atténuation de ses incidences économiques et sociales.

Ainsi, les festivités et les activités habituelles marquant la célébration de cet événement, comme les meetings et les marches classiques qui sillonnaient les principales artères des différentes villes au niveau de la région pour appeler à la garantie des droits des ouvriers et fonctionnaires, toutes catégories confondues, ont manqué cette année en raison de ce contexte si particulier et des mesures sanitaires en vigueur pour faire face à la pandémie.

Face à cette situation exceptionnelle, les sections régionales des centrales syndicales les plus représentatives (UMT, CDT, UGTM, UNTM) ont opté pour le monde virtuel afin de célébrer la Fête du Travail et interagir avec la classe ouvrière à travers le réseau social de “Facebook”, faisant ainsi de cette plateforme une tribune pour diffuser leurs allocutions, à cette occasion, et lancer leurs appels dans lesquels elles ont salué les efforts déployés à l’échelle nationale pour enrayer cette pandémie, tout en plaidant pour la préservation des droits et des acquis de la classe ouvrière marocaine.

Dans ce sillage, ces représentations syndicales ont concocté des programmes virtuels variés pour célébrer cette Fête, à travers la diffusion des interventions de leurs directions régionales et provinciales, l’organisation de conférences virtuelles et la projection de films documentaires mettant en avant les principales étapes historiques de leur militantisme en faveur de l’amélioration des conditions de travail et du respect des droits des ouvriers et des libertés syndicales.

A cette occasion, la section régionale de l’UMT a rendu un vibrant hommage aux “salariés qui sont en première ligne de la bataille face à cette pandémie, avec à leur tête les professionnels (femmes et hommes) de la santé, les autorités et les forces de l’ordre, les ouvriers, les employés et les fonctionnaires qui se rendent à leurs lieux de travail afin d’assurer la continuité des services publics et de fournir, quotidiennement, les moyens de subsistance nécessaires au profit des citoyennes et citoyens”.

Elle a également appelé les autorités gouvernementales et publiques à veiller au respect des droits et des libertés syndicales, tout en lançant un appel particulier au Patronat en vue de prendre davantage de mesures préventives et de fournir les moyens de protection et de prévention au sein des unités de production et des administrations afin de garantir la sécurité sanitaire des salariés.

La section régionale de l’UMT n’a pas manqué d’exprimer sa solidarité avec les salariés ayant perdu leur travail en raison de cette conjoncture ainsi qu’avec les victimes du “licenciement abusif à cause de litiges collectifs de travail”, insistant sur la nécessité d’accorder davantage d’intérêt aux catégories les plus vulnérables dans ces circonstances difficiles.