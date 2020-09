Marrakech-Safi : Le CRT lance une grande campagne de promotion digitale

dimanche, 27 septembre, 2020 à 23:07

Le gouvernement chilien a annoncé, dimanche, un ambitieux plan de promotion de l’emploi, doté de 2 milliards de dollars, qui vise à créer ou récupérer un million d’emplois en six mois et qui se concentre sur les femmes et les jeunes, deux des groupes les plus durement touchés par la crise économique causée par les restrictions sanitaires imposées pour faire face à la pandémie.