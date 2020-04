Marrakech-Safi : Fort engagement de la Direction régionale des Douanes à une opération de don de sang

vendredi, 10 avril, 2020 à 15:34

Marrakech – Les fonctionnaires de la Direction Régionale des Douanes du Centre- sud à Marrakech ont grandement contribué à une campagne de don de sang, organisée dans la cité ocre, dans le cadre des actions menées à l’échelle nationale, en vue de renflouer les stocks de cette matière vitale qui accusent un déficit en cette conjoncture exceptionnelle, marquée par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

cette opération, qui connait la participation de douanières et de douaniers appartenant au corps actif comme sédentaire, intervient suite à l’annonce faite par l’Administration des Douanes et impôts indirects pour l’organisation d’une opération de don de sang à l’échelle nationale, et ce du 08 au 19 avril courant.

Initiée en collaboration avec le Centre Régional de transfusion sanguine, cette action témoigne de l’engagement de la Douane et sa détermination à apporter son concours pour contribuer à faire face à la situation exceptionnelle induite par cette pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, Mahmoud Annaghach, cadre médical au centre régional de transfusion sanguine et responsable des campagnes de don de sang au niveau de la région Marrakech-Safi, a souligné que cette opération reflète le sens de solidarité chez les fonctionnaires de la Douane qui ont répondu présents à l’appel national pour renforcer les stocks de sang dans ces circonstances difficiles.

Cette opération qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, a été marquée par une affluence massive de la part des hommes et femmes de la Douane, s’est-il félicité.

Conformément aux mesures préventives adoptées pour endiguer la propagation du Covid-19, le centre de transfusion sanguine veille à préserver la santé des donneurs, en respectant la distance sanitaire dans les salles d’attente et d’enregistrement et également au sein des salles de don, a-t-il expliqué.

Pour éviter l’encombrement et les rassemblements, le Centre a mis à la disposition des citoyens deux numéros de téléphone pour fixer des rendez-vous préalables au profit des donneurs, a-t-il fait savoir.

A cette occasion, M. Annaghach a souligné que les portes du centre sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 18h, incitant les citoyens à s’inscrire davantage dans les opérations de don de sang.

Il a de même salué la mobilisation des associations de la société civile qui ont adhéré à cette initiative louable, en renforçant les campagnes de sensibilisation quant à l’importance de don de sang.

Par ailleurs, il a appelé les habitants à respecter les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire et ne sortir qu’en cas de nécessité extrême pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus.