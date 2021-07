Marrakech- Safi : Identification de plus de 1,3 million d’ovins et de caprins destinés à Aïd Al Adha 1442

samedi, 3 juillet, 2021 à 12:01

Marrakech – Plus de 1,3 million de têtes d’ovins et de caprins destinées à l’Aïd Al Adha 1442 ont fait l’objet d’une opération d’identification qui a démarré le 17 avril et se poursuit toujours au niveau de la région Marrakech- Safi, selon les données de la direction régionale de l’Office National de la Sécurité Sanitaire et des Produits Alimentaires (ONSSA).