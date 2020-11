Marrakech- Safi : Lancement depuis El Kelaâ des Sraghna de la campagne de sensibilisation anti-coronavirus en milieu agricole

jeudi, 5 novembre, 2020 à 21:30

El Kelaâ des Sraghna – Une campagne de sensibilisation pour la prévention de la pandémie de la Covid-19 dans le milieu agricole au niveau de la région Marrakech-Safi a été lancée, jeudi, dans la province d’El Kelaâ des Sraghna.

Initiée par l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), sous la supervision du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et plusieurs fédérations professionnelles, cette campagne vise à sensibiliser l’ensemble des acteurs agricoles à la nécessité de respecter les mesures sanitaires et de prévention décrétées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des travailleurs dans le domaine agricole, tout en oeuvrant pour réussir le démarrage de la saison agricole.

Placée sous le thème : “En se protégeant, nous préservons nos vies et nos services et nous assurons l’approvisionnement de nos marchés”, la campagne, qui s’étendra sur les quatre prochaines semaines dans l’ensemble des provinces de la région, prend en charge les principales filières agricoles connaissant une dynamique soutenue durant cette période, notamment la filière oléicole.

Dans une allocution de circonstance, le gouverneur de la province d’El Kelaâ des Sraghna, M. Hicham Smahi, a indiqué que cette campagne a pour objectif de sensibiliser les agriculteurs et les professionnels du domaine agricole et de les inciter à respecter les mesures sanitaires et de précaution mises en place pour contenir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Rappelant la prédominance de l’agriculture en tant que principale activité dans la province d’El Kelaâ des Sraghna, M. Smahi a souligné l’importance de cette campagne pour le démarrage de la saison agricole afin de préserver la santé et la sécurité des différents acteurs agricoles, et pour garantir le bon déroulement des activités agricoles.

Pour sa part, le directeur général de l’ONCA, M. Jawad Bahji, a fait savoir qu’il s’agit de la cinquième étape de la campagne nationale de sensibilisation pour la prévention de la pandémie de la Covid-19 dans le milieu agricole, ajoutant que la caravane sillonnera les exploitations agricoles, les souks, les stations de conditionnements et les lieux de rassemblements des travailleurs agricoles dans la région.

“L’objectif primordial est de préserver la santé et la sécurité de l’agriculteur, un acteur économique important qui nous permet d’assurer l’approvisionnement des marchés locaux, régionaux et nationaux en produits agricoles à des prix abordables”, a relevé M. Bahji, appelant tous les acteurs concernés à fédérer leurs efforts pour assurer la réussite de cette initiative nationale.

Le directeur régional de l’agriculture (DRA) de Marrakech- Safi, M. Abdelaziz Bousraref, a, de son côté, souligné l’importance de cette initiative dans une région qui recèle un potentiel important en matière des chaines de production, notamment la filière oléicole.

“L’olivier constitue la principale filière arboricole dans la région avec une superficie de 235.000 ha, soit 22 % de la superficie oléicole nationale, alors que la production représente environ 25% de la production nationale d’olives”, a rappelé M. Bousraref, ajoutant que la province d’El Kelaâ des Sraghna assure, à elle seule, plus de 40 % de la production de la région Marrakech-Safi avec une superficie de près de 76.000 hectares.

Pour sa part, le président de la Fédération des chambres agricoles du Maroc, M. Lahbib Bentaleb, s’est félicité de timing de cette campagne au début de la saison agricole 2020-2021, ce qui permettrait,a-t-il enchainé, de rassurer les agriculteurs quant à la mobilisation de tous les acteurs concernés pour préserver leur santé et sécurité.

M. Bentaleb a, dans ce sens, appelé tous les professionnels du secteur agricole à observer strictement les mesures sanitaires et préventives mises en place pour empêcher la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment le port obligatoire du masque de protection, la distanciation sociale, le lavage ldes mains et la désinfection des moyens de transport.

Durant cette campagne, des ateliers de sensibilisation et des visites de terrain seront organisés au profit des professionnels du secteur agricole en amont et en aval des filières.

Ces actions visent la préservation de la santé humaine des travailleurs du secteur agricole par des actions de sensibilisation et de communication, la mise en place des moyens nécessaires pour réussir la prévention contre la Covid-19, la garantie et la réussite de démarrage et de la pérennité de l’activité des exploitations et des unités de valorisation dans ce contexte de crise sanitaire, la fédération et la mobilisation de l’ensemble des acteurs et partenaires, dans le but de promulguer des mesures de prévention adaptées aux spécificités du secteur agricole.

Elles se proposent aussi la protection des postes d’emploi existants et l’assurance de la continuité des recrutements, ainsi que la participation à l’assurance de la sécurité alimentaire et à la garantie de l’approvisionnement des marchés aux niveaux régional et national, tout en préservant l’activité exportatrice.

A cet effet, et afin de garantir le coup d’envoi de la campagne dans de meilleures conditions, les mesures et règles sanitaires imposées par le gouvernement pour contenir la propagation de la Covid-19, seront dûment respectées tout au long de cette campagne nationale.