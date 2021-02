Marrakech-Safi: Lancement d’une opération de distribution de matériels de protection contre Covid-19 au profit des coopératives rurales

jeudi, 11 février, 2021 à 19:31

Marrakech – L’opération de distribution de matériels de protection contre la Covid-19 au profit des coopératives féminines rurales au niveau de la région Marrakech-Safi a été lancée, jeudi à Marrakech, dans le cadre de l’initiative “Salama au Travail” du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en coordination avec la Chambre d’artisanat de cette région.

Lancée en présence notamment du Représentant Résident de l’UNFPA au Maroc, M. Luis Mora, du président de la Chambre d’artisanat de Marrakech-Safi, M. Hassan Chamis, du directeur régional de l’artisanat, M. Hicham Bardouzi, ainsi que des membres de la Chambre d’artisanat, cette opération cible plus de 90 coopératives féminines issues de la région, qui bénéficieront de matériels de prévention contre le Covid-19.

Le matériel remis aux bénéficiaires se compose notamment de thermomètres infrarouges, de solutions désinfectantes, de gels hydroalcooliques, de tapis de désinfection pour pieds et de masques de protection.

Intervenant à la cérémonie de lancement de cette opération au niveau de la région Marrakech-Safi, M. Luis Mora a souligné que ce partenariat entre la Chambre d’artisanat, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale et l’UNFPA, avec le soutien de la wilaya de la région et le conseil régional, vise à améliorer les mesures de protection en milieu de travail, relevant qu’une grande attention est accordée par cette agence onusienne aux femmes œuvrant au sein des coopératives rurales.

M. Mora a exprimé la disposition de l’UNFPA à explorer et identifier de nouveaux créneaux dans le but de renforcer ce partenariat fructueux au service de la promotion de la sécurité au sein des unités artisanales.

Dans le même ordre d’idées, M. Chamis s’est félicité de ce partenariat, qui cible la femme qui représente un pilier fondamental pour la sauvegarde et la promotion du secteur de l’artisanat.

Dans ce contexte, il a indiqué que cette opération vise à appuyer les coopératives féminines pour la relance du secteur tout en fournissant les conditions professionnelles appropriées pour le travail, relevant que cette opération, lancée depuis Marrakech, parcourra les différentes provinces de la région.

De son côté, M. Bardouzi a souligné que cette opération vise à introduire la culture de la sécurité professionnelle au sein des coopératives et unités industrielles et artisanales, faisant savoir que cette opération représente un début très encourageant pour élaborer d’autres projets de coopération avec l’UNFPA.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mohamed Srifi, conseiller auprès de l’UNFPA, a relevé que cette agence onusienne a lancé récemment une autre opération d’envergure visant l’autonomisation, y compris la protection de la Covid-19, le renforcement des compétences, la promotion des droits humains, y compris le droit à la santé et la protection contre toutes les formes de discriminations basées sur le genre, et la formation à l’utilisation des plateformes digitales pour la commercialisation de leurs produits.

La participation effective de la femme figure au centre de cette action. En effet, ce sont les femmes elles-mêmes qui produisent les matériels de protection individuelle et qui assureront, en tant que femmes leaders, la conduite des séances de sensibilisation à la suite des ateliers de renforcement des capacités, a-t-il expliqué.

Cette initiative, lancée depuis la région Tanger-Tétouan- Al Hoceima, vise à renforcer l’émancipation économique des femmes et la prévention contre la pandémie de la Covid-19, et à promouvoir les mécanismes de digitalisation afin d’améliorer la commercialisation de leurs produits, a-t-il ajouté.

Cette opération, qui s’est élargie à d’autres régions du Royaume (Fès-Meknès et plus tard Marrakech-Safi) est venue répondre à la sortie du confinement dans le milieu du travail, a-t-il expliqué.