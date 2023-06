Marrakech- Safi: Lancement de la plateforme numérique du programme “Jisr” pour l’autonomisation et le leadership

vendredi, 9 juin, 2023 à 21:59

Marrakech – La plateforme numérique du programme “Jisr pour l’autonomisation et le leadership”, visant à faciliter l’autonomisation des femmes dans la région Marrakech-Safi, a été lancée, vendredi dans la cité ocre, lors d’une rencontre tenue en présence de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Le lancement de cette plateforme intervient en application des Hautes Orientations Royales et des engagements contenus dans le programme gouvernemental 2021-2026, et s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre le ministère, la wilaya de la région Marrakech-Safi et le Conseil régional, pour la mise en œuvre d’un programme de qualification et d’autonomisation des femmes porteuses de projets et des personnes en situation de handicap.

Ce programme vise à développer l’entrepreneuriat féminin et à faciliter l’accès des femmes au marché du travail, à travers leur accompagnement et leur formation au niveau territorial afin d’améliorer leurs expertises et leurs compétences dans le domaine de la création d’entreprises et de réduction des disparités sociales et régionales.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Hayar a expliqué que le lancement de cette plateforme marque une étape importante dans le processus de mise en œuvre de ce programme, qui est le fruit des efforts de l’ensemble des acteurs territoriaux à l’échelle de la région.

Notant que le Royaume a fait de la question de la femme et de la garantie de ses droits une priorité majeure, comme en témoigne l’intérêt tout particulier accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la promotion des conditions de la femme, Mme Hayar a également souligné que le gouvernement veille à l’exécution des Hautes Orientations Royales afin d’assurer l’égalité des sexes et la promotion de l’autonomisation des femmes, en oeuvrant à leur garantir l’accès à leurs droits politiques, économiques, sociaux et environnementaux, conformément à la Constitution, aux recommandations du Nouveau Modèle de Développement et aux engagements du programme gouvernemental 2021-2026.

Après avoir mis en relief la contribution importante de la région Marrakech-Safi à la création de la richesse nationale, en tant que première destination touristique du Royaume et à la faveur des grandes potentialités dont elle regorge dans divers domaines, la ministre a relevé que le taux d’activité des femmes par rapport aux hommes au niveau de cette région demeure faible par rapport à la moyenne nationale avec 21,6% contre 75,2%.

Il s’agit d’un indicateur qui nous interpelle tous afin de déployer davantage d’efforts et d’œuvrer pour l’autonomisation des femmes, le renforcement de leur participation au développement et la réduction des disparités existantes, a-t-elle enchaîné.

Dans le cadre de l’adhésion à la dynamique sociale que connaît la région, le ministère accorde une grande importance à la réduction du déficit accusé dans ces domaines au niveau de cette partie du territoire national, a-t-elle ajouté, soulignant que dans le domaine du renforcement du système de la protection sociale, la région occupe actuellement la première place à l’échelle nationale en termes du nombre de centres sociaux (517) et du nombre des bénéficiaires (48.966, dont des enfants, des femmes, des personnes à besoins spécifiques et âgées).

Pour sa part, le wali de la région Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou a indiqué que ce partenariat entre le ministère, la wilaya et le conseil de la région, se veut un modèle de la convergence entre le programme de développement de la région et les axes du programme national d’autonomisation économique des femmes, ce qui contribuera certainement à l’amélioration du taux d’activité des femmes au niveau de la région.

M. Kassi-Lahlou a expliqué que l’autonomisation économique des femmes de la région figure parmi les attentes exprimées par les acteurs territoriaux lors de la réunion régionale de concertation sur la stratégie du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et des institutions qui en relèvent, ajoutant que l’objectif ultime est de permettre aux femmes d’accéder à des revenus, à la formation et au capital afin de renforcer sa place au sein de la société et sa contribution au développement économique.

De son côté, le président du Conseil régional, Samir Goudar a noté que le lancement de cette plateforme intervient dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales et des recommandations du Nouveau Modèle de Développement qui met l’accent sur la place de la région en tant que centre de convergence des politiques sectorielles, notant que ce programme permettra de porter le taux d’activité des femmes à 30% à l’horizon de 2026.

Dans une allocution lue en son nom, il a mis en avant les efforts consentis par les différents acteurs et parties prenantes au niveau de la région afin d’améliorer les indicateurs du développement humain, en veillant notamment à améliorer les conditions économiques et sociales des catégories démunies, à lutter contre la pauvreté, la précarité, l’exclusion sociale et la déperdition scolaire, à renforcer l’accès aux services et aux infrastructures de santé, et à réduire les disparités territoriales.

Quant au directeur de l’Entraide Nationale, Khettar El Mojahidi, il a insisté sur l’action permanente et la mobilisation constante de cette institution aux côtés des différents acteurs pour assurer la réussite de ce programme ambitieux, qui contribuera à l’édification de l’Etat social et permettra de renforcer la contribution du pôle social et d’améliorer le taux d’intégration des femmes de 20% à plus de 30% et ce, au service du Royaume et des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La directrice de l’Agence du Développement Social, Fatima Hmamou, a, quant à elle, exprimé le vœu de voir cette rencontre créer un environnement propice et un cadre approprié pour trouver des solutions efficaces et explorer les perspectives prometteuses à même de permettre aux jeunes et aux compétences féminines de contribuer au développement du Maroc.

Cette rencontre a été ponctuée par la présentation de la plateforme électronique “Jisr pour l’autonomisation et le leadership”, le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour des incubateurs sociaux de référence au niveau de la région Marrakech-Safi, et la remise de chèques aux bénéficiaires porteurs de projets du programme “Al Haouz Mobadara” et aux personnes en situation de handicap porteurs de projets dans le cadre du Fonds d’Appui à la Protection et à la Cohésion Sociale.