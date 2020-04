Marrakech-Safi : L’AREF adopte la communication numérique pour le suivi de l’opération de l’enseignement à distance

jeudi, 9 avril, 2020 à 22:32

Marrakech – L’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi a annoncé, jeudi, l’adoption de la communication numérique en tant que mécanisme pour assurer le suivi de l’opération de l’enseignement à distance et garantir la continuité du service public et ce, conformément aux dispositifs de prévention mis en place pour contenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’ensemble de ces mesures sont axées sur la communication numérique, en tant que moyen pour garantir la continuité des prestations offertes et le suivi du déroulement de l’opération de l’enseignement à distance au niveau des différentes directions provinciales relevant de la région, à travers la tenue de réunions périodiques consacrées à la présentation du bilan de la production des ressources numériques et au suivi de la continuité de l’opération d’apprentissage.

Dans ce sens, le directeur de l’AREF de Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la situation exceptionnelle induite par la propagation du Covid-19 a entraîné un changement total du mode du travail, qui consistait en la présence quotidienne aux établissements administratifs et scolaires.

Il a ajouté que l’Académie régionale a eu recours à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication qui offrent la possibilité de tenir des réunions multilatérales à distance, rappelant que les technologies constituent un axe principal de la réforme du système d’éducation et de la loi-cadre y afférente, qui stipule l’exploitation des moyens technologiques pour la promotion du système d’éducation et de formation.

M. Karimi a, en outre, expliqué que cette situation a dicté l’adoption de l’enseignement à distance et de l’approche productive des contenus de manière renouvelée et nouvelle, ainsi que la mobilisation des différents acteurs et compétences et le passage des partenariats avec l’école vers d’autres partenariats qui s’étendent au domaine technique.

Cette transition vers la communication numérique dans la gestion du travail quotidien s’est très bien déroulée et ce, en capitalisant sur les acquis cumulés durant les années précédentes à travers le programme “Génie”, la formation continue des cadres pédagogiques et administratifs sur les programmes informatiques et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

M. Karimi a, par ailleurs, appelé à une pleine adhésion des cadres pédagogiques et administratifs ainsi que des parents et tuteurs des élèves pour la réussite de l’opération de l’enseignement à distance dans l’optique d’aboutir à l’école de l’équité et de la qualité, en tant que l’une des conditions pour la réalisation du développement durable.