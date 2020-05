Marrakech-Safi : Nombre le plus bas de contamination au Covid-19 depuis le déclenchement de la pandémie

mercredi, 27 mai, 2020 à 23:15

Marrakech – La région Marrakech-Safi a enregistré, durant les dernières 24 heures, le nombre le plus bas de contamination au Covid-19 et ce, depuis le déclenchement de cette pandémie et l’instauration de l’état d’urgence sanitaire.

Selon le bilan quotidien de la Direction régionale de la Santé (DRS), un seul cas positif au coronavirus a été enregistré dans la région plus précisément, au niveau de la préfecture de Marrakech durant ces dernières 24 heures.

Les provinces d’El Kelaâ des Sraghna, de Rehamna et d’Essaouira ont été, récemment, déclarées “indemnes” après le rétablissement des derniers patients atteints du Covid-19, alors que la province de Yousoufia n’a enregistré, depuis le déclenchement de cette pandémie et jusqu’à présent, aucun cas positif.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice régionale de la santé à Marrakech-Safi, Mme Lamia Chakiri, a indiqué que la tendance baissière des cas confirmés dans la région est attribuée à l’efficacité des mesures proactives prises par le Comité de veille à travers un plan d’action ciblant en particulier, les foyers de contamination du Covid-19.

Dans ce cadre, elle a relevé que ce plan d’action s’appuie sur l’identification et le suivi médical quotidien des personnes-contacts dès le dépistage de nouveaux cas confirmés, soulignant que le dépistage massif au sein les unités industrielles et des surfaces commerciales a aussi contribué à la baisse des cas confirmés, en plus des campagnes de sensibilisation au profit des salariés et ouvriers.

Mme Chakiri a fait savoir également que les laboratoires d’analyses tournent à plein régime avec 1.000 analyses par jour dans la région, dont 700 pour la seule préfecture de Marrakech.

Sur un autre registre, elle a indiqué que la hausse du nombre de guérisons au niveau de la région Marrakech- Safi s’explique par l’efficacité de la prise en charge médicale, outre la mobilisation et l’adhésion inconditionnelle des cadres médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs.

Par la même occasion, Mme Chakiri a appelé les populations de la région à davantage de vigilance et à observer strictement les mesures préventives, dont la distanciation sociale, le port obligatoire des masques de protection, et d’éviter les déplacements sauf en cas de nécessité extrême, afin de “venir à bout de cette pandémie et éviter un possible retour à la case de départ”.

Le nombre total des cas de contamination au Covid-19 dans la région s’élève jusqu’à mercredi à 18H00, à 1.328 cas, dont 91 cas sous traitement à la préfecture de Marrakech, un seul cas à Chichaoua et un autre à Al Haouz, outre 03 cas à Safi (détectés au niveau de la région Casablanca- Settat).

Le taux de guérison du Covid-19 dans la région Marrakech-Safi continue sur sa tendance haussière pour s’établir à 89,3%, mercredi à 18H00, avec 43 nouvelles rémissions enregistrées durant les dernières 24 heures, portant à 1.186 le nombre total des personnes déclarées définitivement rétablies à l’échelle de la région depuis le déclenchement de la pandémie.