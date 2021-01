Marrakech-Safi : Partenariat stratégique pour la relance de l’investissement touristique Post-Covid

mercredi, 27 janvier, 2021 à 23:58

Marrakech – Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, la Wilaya de la région Marrakech-Safi, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et le Centre Régional d’Investissement (CRI) de la Région Marrakech-Safi ont signé, récemment, une convention de partenariat pour l’impulsion de l’investissement touristique dans la région de Marrakech Safi.

Signée à distance, cette convention s’inscrit dans le cadre des nouvelles dynamiques de relance post-Covid de l’activité socio-économique dans la région Marrakech-Safi, notamment du secteur touristique.

“A travers cette convention, nous entreprendrons une veille économique et une planification stratégique au plus près des territoires, ce qui nous permettra notamment d’établir une banque de projets touristiques afin de mieux informer sur les différentes opportunités d’investissement dans chacune des provinces de la région”, a expliqué M. Yassine Mseffer, Directeur Général du CRI Marrakech-Safi, dans une déclaration à la MAP.

Et M. Mseffer de poursuivre que ce travail bénéficiera à tout le tissu économique de la région et à ses différents secteurs, tels que l’artisanat, les produits du terroir et le transport, et entraînera la création d’emplois stables et pérennes dans la région.

“Malgré la crise conjoncturelle liée au nouveau coronavirus (covid-19) que traverse le secteur touristique, les fondamentaux structurels de l’industrie du voyage dans notre région restent excellents” s’est-il félicité, ajoutant que le CRI continue à recevoir plusieurs projets dans l’hôtellerie, l’animation ou encore la restauration.

En vertu de cette convention, les différentes parties prenantes ambitionnent de renforcer leur collaboration, tant aux niveaux stratégique qu’opérationnel, à travers la constitution d’une base de données étoffée, l’établissement d’une cartographie des opportunités d’investissement dans le secteur, la conduite d’une veille économique prospective et anticipatrice, la réalisation d’études et enquêtes en relation avec l’industrie du voyage ainsi que l’accompagnement des projets en souffrance.

Ce document vise également la promotion et l’encouragement d’un investissement touristique responsable et durable qui répond aux nouvelles demandes des voyageurs à l’ère du post-covid, privilégiant authenticité, humanité et grands espaces.

La complémentarité entre l’expertise sectorielle et stratégique de la SMIT d’une part, et l’ancrage territoriale du CRI à travers ses nouvelles prérogatives d’autre part, permettra de répondre efficacement à la nécessité d’une relance dans les meilleures conditions.