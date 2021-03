Marrakech-Safi : Signature de conventions de partenariat pour l’amélioration du système éducatif et la promotion de l’emploi

samedi, 27 mars, 2021 à 15:17

Marrakech – Huit conventions de partenariat ont été signées, vendredi, au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi, en marge de la rencontre régionale de coordination autour du suivi de la mise en œuvre des projets de la loi-cadre 51.17, avec pour objectif l’amélioration du système d’éducation et de formation et la promotion de l’emploi à l’échelle régionale.

Ainsi, la wilaya de la région, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) et le conseil régional ont conclu une convention relative à l’exécution du programme d’action visant l’amélioration de l’offre scolaire dans la région.

La deuxième convention, scellée entre l’AREF et le bureau de l’éducation à l’ambassade d’Espagne au Maroc, porte, elle, sur le partenariat et la coopération au sujet de la langue et de l’éducation, notamment l’alternance linguistique prévue par ladite loi-cadre.

L’Académie Régionale a également signé deux conventions de partenariat avec l’Union de l’enseignement libre et le bureau régional de Marrakech-Safi de l’alliance de l’enseignement privé au Maroc, ayant trait à la déclinaison des projets de la loi-cadre et à l’instauration de l’école de l’équité, de la qualité et de la promotion dans la région.

Par ailleurs, une convention-cadre de partenariat et de coopération a été paraphée entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’Université Cadi Ayyad, le Conseil de la région et le Conseil provincial de Chichaoua pour la construction de la Faculté des sciences appliquées à Chichaoua, sur une superficie de 24 Ha avec une capacité d’accueil de 5.000 étudiants, pour un investissement de 100 millions DH.

Une autre convention conclue entre l’université Cadi Ayyad et le porteur de la Chaire de l’UNESCO “Edgar Morin” définit, elle, les termes et conditions du partenariat avec la Chaire “Edgar Morin”, en vue d’assurer un accompagnement par les formations et les recherches universitaires dans le domaine des sciences humaines et sociales.

L’université Cadi Ayyad a, en outre, conclu une convention de partenariat avec la Fondation de l’Education pour l’emploi, portant sur le domaine de la formation des étudiants et des lauréats pour accéder à l’emploi, l’objectif étant d’établir des procédures conjointes en matière de facilitation de l’employabilité des étudiants, de développement de leurs capacités, de promotion de la culture de l’entrepreneuriat et d’éducation à la citoyenneté.

La dernière convention a été paraphée entre le même établissement universitaire et la Fondation du Haut Atlas dans le domaine de la responsabilité sociale et de l’appui aux entreprises sociales.

A noter qu’une rencontre régionale de coordination sur le suivi de la mise en œuvre des projets de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique dans la région de Marrakech-Safi a été tenue, vendredi, au siège de la wilaya.

Présidée par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, et du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a été l’occasion de renforcer la communication avec les autorités locales et les élus en vue d’intensifier la mobilisation autour de l’exécution des projets et la déclinaison des dispositions de ladite loi-cadre, et d’assurer le suivi de la réalisation des chantiers ouverts sur les plans régional et provincial.