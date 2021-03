Marrakech : Session de formation sur les mécanismes de coopération judiciaire internationale dans la lutte contre le crime organisé

lundi, 1 mars, 2021 à 21:38

Marrakech – Une session de formation autour des mécanismes de coopération judiciaire internationale dans la lutte contre le crime organisé se tient, du 1er au 3 mars à Marrakech, à l’initiative de la Présidence du Ministère public, en partenariat avec le Projet de lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (CT MENA).

Cette formation a pour objectif de permettre aux juges du Ministère public une meilleure exploitation des mécanismes de coopération judiciaire internationale et de mettre en exergue les efforts déployés par le Royaume du Maroc et les autres pays participants dans le domaine de la coopération judiciaire formelle et informelle.

Selon un communiqué de la Présidence du Ministère public, cette session connaît la participation de plus de 70 bénéficiaires, majoritairement via la technologie de vidéoconférence, dont des juges du Ministère public marocain et des experts de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), de la direction de la police judiciaire et du Bureau central national d’Interpol à Rabat.

Côté européen, cette formation est marquée par la participation d’experts de haut niveau dans le domaine de la coopération judiciaire internationale représentant l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France, ainsi que du réseau “Eurojust”, en plus des juges de liaison étrangers au Maroc et leurs homologues marocains en France, en Espagne, en Belgique et en Italie.