Marrakech : Trois coopératives obtiennent le certificat de conformité pour la production des masques de protection

vendredi, 24 avril, 2020 à 14:23

Marrakech – Trois coopératives opérant dans la ville de Marrakech ont obtenu le certificat de conformité pour la production des masques de protection et ce, dans le cadre des efforts soutenus consentis par la wilaya de la région de Marrakech-Safi pour la mobilisation des ressources et des moyens en vue de l’appui de la stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Il s’agit des coopératives “Tamarates” et “Attaouss” opérant dans la zone de la Menara et “Jawhara” active à M’hamid.

Dans ce sens, le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou a effectué une visite aux trois coopératives pour prendre connaissance de l’opération de lancement de la production et remettre aux présidents de ces unités les certificats de conformité aux normes marocaines obligatoires relatives à la fabrication des masques de protection et exigées par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR).

Cette visite a été aussi l’occasion d’insister de nouveau sur l’impératif du respect strict des mesures préventives nécessaires pour éviter la propagation de la pandémie.

La capacité de production globale de ces trois entités, qui ont déjà bénéficié des programmes de soutien de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), se chiffre à 8.000 unités par jour, qui pourrait être revue à la hausse.

Par ailleurs, nombre de coopératives ont bénéficié de l’accompagnement et de l’appui nécessaires pour leur intégration dans l’opération de production des masques de protection, notamment en matière d’encadrement et de suivi pour l’obtention des certificats de conformité et ce, en coordination avec les services de la délégation régionale du Commerce et de l’Industrie et les autres intervenants.