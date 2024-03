Mauritanie-Maroc: examen des perspectives de coopération dans le domaine de l’éducation et de la recherche scientifique

mardi, 5 mars, 2024 à 20:31

Nouakchott – Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Mauritanie dans le domaine de l’éducation et de la recherche scientifique ont été au centre d’une série d’entretiens tenus à Nouakchott entre le président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki et plusieurs responsables du secteur de l’éducation en Mauritanie.

En visite du travail les 4 et 5 mars courant à Nouakchott à la tête d’une importante délégation du Conseil, M. El Malki a tenu des rencontres avec des membres du gouvernement mauritanien chargés du système éducatif y compris l’enseignement originel ainsi qu’avec le président du Conseil supérieur de l’éducation de la Mauritanie, Brahim Vall Ould Mohamed Lemine.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Malki a souligné que cette visite a permis la présentation de l’expérience marocaine en matière d’éducation et de recherche scientifique, faisant part de la disposition du Conseil à partager son savoir-faire avec les acteurs du secteur de l’éducation mauritanien.

Et d’ajouter que les rencontres avec les responsables mauritaniens ont été fructueuses, dans la mesure où les deux parties sont conscientes de l’importance de la coopération dans le domaine de l’éducation, dans le sillage de la transformation numérique croissante du secteur en Afrique.

Cette visite a été marquée par la tenue des réunions avec les représentants du Conseil supérieur de l’éducation en Mauritanie, couronnées par la signature d’une convention de partenariat bilatéral.