M’diq-Fnideq: Le CPDH approuve 16 projets de plus de 57,5 MDH

lundi, 1 juin, 2020 à 23:36

M’diq-Le Comité préfectoral du développement humain (CPDH) de M’diq-Fnideq a approuvé, lundi, 16 projets au titre de l’année 2020 d’une enveloppe budgétaire de plus de 57,5 millions de dirhams (MDH).

Approuvés lors d’une réunion du CPDH présidée par le gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, Yassine Jari, en prenant les mesures préventives nécessaires, cinq projets s’inscrivent dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (25,04 MDH), quatre projets sont relatifs au programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (18,8 MDH) et sept projets s’inscrivent dans le programme d’impulsion du capital humain chez les générations montantes (13,73 MDH).

S’exprimant à cette occasion, M. Jari a indiqué que la réunion a pour but de présenter le programme du CPDH au titre de l’année 2020 qui comprend des projets prioritaires issus des propositions des Comités locaux du développement humain et d’un diagnostic territorial, précisant que l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) contribuera à ces projets grâce à une enveloppe budgétaire de 15,67 MDH, soit 11,55 MDH en 2020 et 4,15 MDH en 2021.

Il a, dans ce sens, salué le bon déroulement de la mise en oeuvre des projets ainsi que le taux d’exécution du programme préfectoral pour le développement humain au titre des années précédentes s’étalant entre 2017 et 2019, faisant savoir que, jusqu’à présent, 32 projets sur un total de 34 ont été mis en oeuvre, soit un taux d’exécution de 97%.

Par ailleurs, le gouverneur de la préfecture a affirmé que la réunion a été tenue en présence de la moitié des membres du CPDH afin de garantir son déroulement dans le respect des mesures préventives, et ce en application des notes ministérielles du ministre de l’Intérieur relatives aux mesures préventives pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Pour sa part, le chef du service de l’action sociale, Mohamed El Barkouki, a noté que cette réunion a été l’occasion de passer en revue l’état d’avancement des projets programmés dans le cadre de l’INDH au titre de l’année 2019 et discuter de la réaffectation de fonds non utilisés pour financer ces programmes prioritaires, notamment ceux liés au soutien des catégories impactées par la pandémie du coronavirus.

Il a également été procédé à la présentation de l’état d’avancement du programme de soutien des jeunes lancé en 2019 avec un budget de 30 MDH, et auquel l’INDH a contribué à hauteur de 5 MDH, a-t-il ajouté, expliquant qu’un total de 247 projets relatifs à 7 secteurs de production ont été reçus et seront bientôt étudiés pour sélectionner ceux qui bénéficieront du soutien.