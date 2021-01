M’diq-Fnideq: Le Croissant rouge célèbre les cadres infirmiers ayant contribué à contenir la pandémie du coronavirus

jeudi, 28 janvier, 2021 à 13:55

L’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) poursuit son engagement en faveur de la sensibilisation aux droits de l’Homme, à la démocratie et à la citoyenneté à travers son projet intitulé “Le cinéma plateforme pour l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté”.