M’diq-Fnideq: le Croissant rouge marocain distribue des aides alimentaires au profit de personnes nécessiteuses

samedi, 4 juillet, 2020 à 22:58

Fnideq- Le bureau provincial du Croissant rouge marocain à M’diq-Fnideq a distribué, samedi, des aides alimentaires à des patients atteints d’insuffisance rénale et du cancer, aux familles d’enfants à besoins spécifiques et aux anciens détenus.

Menée en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) avec le soutien des autorités locales, cette 4è opération, qui intervient après celle ayant bénéficié à 200 personnes nécessiteuses à Fnideq, vise à apporter un soutien social aux personnes touchées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le président du bureau provincial du Croissant rouge marocain à M’diq-Fnideq, Mohamed Larbi Mrabet, a souligné que cette initiative s’inscrit en droite ligne de la sollicitude constante dont SM le Roi Mohammed VI entoure les patients atteints de maladies chroniques, les personnes en situation de handicap et les anciens détenus inscrits à la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Il a, à cet égard, précisé qu’il s’agit de la 4è phase d’une opération globale visant à soutenir plusieurs catégories de personnes en situation de vulnérabilité durant la période de pandémie, notant que cette phase a bénéficié à 55 patients atteints d’insuffisance rénale au niveau du centre d’hémodialyse de Fnideq, 30 patients atteints du cancer, 85 parents d’enfants en situation de handicap, et à 30 anciens détenus.

Et d’ajouter que la quatrième phase de cette opération se décline en deux axes principaux ayant pour objectif de soutenir les professionnels de la pêche artisanale à Martil, M’diq et à Fnideq, le personnel du transport ainsi que les chauffeurs de taxi de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Pour sa part, le chef du service de l’action sociale à la préfecture de M’diq-Fnideq, Mohamed El Barkouki, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes instructions royales visant à atténuer l’impact économique de la crise du coronavirus sur plusieurs catégories impactées par la pandémie.

Cette opération, a-t-il poursuivi, s’inscrit dans le sillage des conventions de partenariat signées par l’INDH au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq et plusieurs partenaires et associations actives dans le domaine social, dont l’Union nationale des femmes du Maroc et le bureau provincial du croissant rouge marocain à M’diq-Fnideq d’un montant de 4 millions de dirhams, avec une contribution de 2 MDH de l’INDH.