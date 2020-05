M’diq-Fnideq: Le Croissant Rouge marocain distribue des aides alimentaires aux étudiants étrangers

lundi, 18 mai, 2020 à 21:54

Martil- Le bureau provincial du Croissant Rouge à M’diq-Fnideq a distribué, lundi, des aides alimentaires aux étudiants africains résidant dans cette préfecture et les localités voisines.

Menée au niveau du siège de la faculté des lettres et des sciences humaines de Martil, en coopération avec les autorités locales et avec le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain, cette opération, qui a concerné un total de 148 étudiants de 16 nationalités africaines et asiatiques, rentre dans le cadre de la mobilisation des ressources du Croissant Rouge marocain pour apporter un soutien social aux catégories impactées par la pandémie du coronavirus.

Cette initiative s’inscrit en droite ligne de l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI aux étudiants étrangers, notamment les étudiants africains, compte tenu des liens de fraternité qui unissent le Maroc et les autres pays africains, a indiqué le président du bureau provincial du Croissant Rouge marocain à M’diq-Fnideq, Mohamed Larbi Mrabet.

Il s’agit de la première phase d’une opération globale qui vise à soutenir un ensemble de catégories précaires durant la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-il expliqué, notant que cette phase a concerné principalement les étudiants africains qui poursuivent leurs études au sein des facultés et établissements relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi.

La deuxième phase de l’opération se déclinera en trois axes pour soutenir les personnes atteintes de maladies chroniques (insuffisance rénale, cancer, diabète …), les veuves et les personnes âgées, les travailleurs dans le secteur de la pêche artisanale, ainsi que les travailleurs dans le domaine du transport et les chauffeurs de taxis, a ajouté M. Mrabet.

Pour sa part, le président de l’association des stagiaires et étudiants africains à Tétouan, Assoumana Kimba Ismael, a fait savoir que cette opération vise à distribuer des aides alimentaires individuelles à l’ensemble des étudiants étrangers résidant à Martil, issus de 16 nationalités différentes, dont le Niger, le Mali, la Côte d’Ivoire, la République centrafricaine, la Malaisie et la Thaïlande.

Il a tenu, dans ce sens, à remercier le Croissant Rouge marocain et les autorités locales pour le soutien accordé aux étudiants étrangers durant cette période exceptionnelle.