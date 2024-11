M’diq-Fnideq: Distribution d’équipements à 37 porteuses de projets

vendredi, 15 novembre, 2024 à 19:17

Fnideq – Un total de 37 femmes auto-entrepreneures au niveau des villes de M’diq, Fnideq et Martil ont bénéficié d’une opération de distribution d’équipements et de matériel, pour une enveloppe budgétaire de plus de 742.000 dirhams, en plus d’un soutien financier direct.

Cette initiative, mise en place par l’association régionale de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) de M’diq-Fnideq, en partenariat avec la préfecture, vient couronner l’étape d’accompagnement d’avant-projet et renforcer les capacités des femmes porteuses de projets dans le cadre de l’axe relatif à l’autonomisation économique des femmes en situation de précarité, de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH/2019-2023).

Des équipements et du matériel ont ainsi été distribués à 37 bénéficiaires d’accompagnement, de formations et d’encadrement dans divers domaines, notamment la gestion et le marketing et d’autres domaines liés à entrepreneuriat, dans le but de permettre aux bénéficiaires d’accéder au marché du travail et de créer leurs propres entreprises.

Selon les données présentées lors de la cérémonie de distribution, présidée par le secrétaire général de la préfecture de M’diq-Fnideq, Abdelmadjid Benchekroun, en présence de responsables communaux et territoriaux, ainsi que de personnalités économiques et associatives, un total de 70 projets ont été réalisés pour une enveloppe total de 1,9 millions de dirhams sur une période de trois ans, et ce dans le cadre de l’axe relatif à l’autonomisation économique des femmes en situation de précarité.

Par ailleurs, un total de 15 projets ont été financés en 2022 et 21 en 2023, tandis que 37 projets ont été financés en 2024, pour une enveloppe budgétaire totale de 742.212 dirhams, en plus d’un soutien financier de plus de 92.000 dirhams accordé aux bénéficiaires.

Selon Manal Bouanani, chargée du suivi de l’autonomisation économique des femmes en situation de précarité à l’association régionale de l’UNFM de M’diq-Fnideq, le nombre de bénéficiaires de la troisième édition de ce programme, mis en œuvre en partenariat avec l’INDH, a atteint 37 porteuses de projets ayant bénéficié d’un accompagnement suivant un programme comprenant des ateliers et des formations dans les domaines de l’entrepreneuriat, du management, de la gestion, du marketing et du développement des affaires.

Au cours des trois phases de ce programme, un total de 70 projets ont été choisis parmi 123 demandes de financement présentées par des femmes souhaitant financer leurs projets, a-t-elle fait savoir.

Il est à noter que dans le cadre de ce programme, des coopératives, associations et auto-entrepreneures bénéficient d’une série de formations et d’ateliers dans divers domaines d’accompagnement et de suivi en vue de créer des projets générateurs de revenus, contribuant ainsi à créer un réseau entrepreneurial complémentaire au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq.