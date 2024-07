M’diq-Fnideq: Le “Pavillon Bleu” hissé au port de Marina Smir et sur quatre plages

mardi, 9 juillet, 2024 à 21:26

M’diq – Le “Pavillon Bleu”, attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), a été hissé, mardi, au port de plaisance de Marina Smir et sur quatre plages relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Ce label international a été ainsi hissé sur les plages de la préfecture de M’diq-Fnideq, en raison de l’engagement des collectivités locales, qui sont en charge de la gestion complète des plages relevant de leur périmètre, et du travail entrepris pour assurer une qualité environnementale répondant aux normes fixées par le Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la FEE, notamment celles relatives à la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation, l’éducation à l’environnement, la santé, la sécurité, la mise à niveau et la gestion.

La distinction des plages d’Al Minaa, M’diq-Médina, Marina Smir Est et Riffyine, et du port de plaisance de Marina Smir a eu lieu lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de M’diq-Fnideq, Abderrazzak El Gourji, de responsables locaux, des présidents et membres de conseils élus et d’acteurs de la société civile.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de M’diq-Fnideq, Rachid Oulkadi, a souligné que cette distinction intervient en récompense des efforts soutenus déployés au niveau de la préfecture en vue de préserver la propreté et la qualité de ces espaces, notant que cette labellisation est une incitation à oeuvrer pour la consolidation de cet acquis environnemental et le maintien des normes élevées requises pour ce Label.

Il a affirmé que les services de la préfecture de M’diq-Fnideq continuent à oeuvrer, avec dévouement et diligence, pour que ce label soit hissé sur tous les ports et les plages de la préfecture, soulignant que ce label contribue grandement à la mise en lumière des atouts touristiques et naturelles dont regorge la préfecture, qui constituent l’un des facteurs d’attraction des touristes étrangers et marocains.

A noter que le label international Pavillon Bleu flottera sur 27 plages, quatre ports de plaisance et, pour la première fois au Maroc, sur un lac de montagne durant la saison estivale 2024.

Les plages labellisées Pavillon Bleu font toutes partie du programme Plages Propres, qui regroupe plus d’une centaine de plages, principalement les plus fréquentées du pays.

Quelque 66 collectivités locales, appuyées par leur tutelle, la Direction générale des Collectivités territoriales, toutes les administrations concernées par la gestion du littoral, 26 partenaires économiques et plus d’une centaine d’associations locales se mobiliseront pendant près de trois mois pour sensibiliser et éduquer les estivants, veiller à la qualité des eaux de baignade et du sable, équiper les plages, assurer la sécurité et la couverture sanitaires, et faire respecter l’ordre et les règlements.

Au Maroc, l’écolabel Pavillon Bleu a été introduit par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement en 2002 dans le cadre de son programme Plages Propres. Grâce au travail d’accompagnement de longue durée des communes littorales qu’elle a accompli, la Fondation n’a cessé de faire évoluer son programme et d’accroître ses efforts pour dispenser une éducation à l’environnement, assurer la protection du milieu marin et de la santé humaine, améliorer l’accessibilité des plages et les sécuriser.