M’diq-Fnideq: Le programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes, un creuset pour l’esprit entrepreneurial

vendredi, 14 février, 2020 à 13:36

.-Par Hicham EL MOUSSAOUI-.

M’diq – Ce sont des jeunes et des femmes qui ont cru en leur capacité de changer et de s’imprégner de l’esprit entrepreneurial pour améliorer leurs situations sociales, qui ont bénéficié des opportunités offertes dans le cadre du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes, supervisé par le Comité préfectoral du développement humain de M’diq-Fnideq.

Des jeunes et des femmes ont choisi d’intégrer l’initiative de soutien aux porteurs de projets générateurs de revenus et créateurs d’emploi, qui n’est autre que la déclinaison locale du programme, ayant pour but de promouvoir l’auto-emploi et ainsi le développement au niveau des quartiers et zones visées, tout en contribuant à insuffler une nouvelle dynamique économique et à créer de l’emploi.

Conformément aux objectifs fixés, cette initiative a permis d’intégrer les jeunes porteurs de projets dans le tissu économique, à améliorer les revenus des bénéficiaires, à encourager et promouvoir l’auto-emploi, à créer de petites et micro-entreprises ainsi que des coopératives, en plus de soutenir les projets innovants à impact important, générateurs de revenus et créateurs d’emploi, de valoriser et développer des produits locaux, ainsi que de créer des opportunités de développement dans les zones les plus précaires relevant de la préfecture.

Anas Derdabi, un jeune âgé d’une vingtaine d’années, travaille d’arrache-pied pour assurer son revenu grâce à un gîte touristique situé en montagne dans l’extrême ouest des montagnes du Rif. Ce jeune homme ambitieux, lauréat de l’Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique en 2018, a préféré redonner vie à la maison familiale, en la transformant en un gîte modeste pour recevoir les touristes à la recherche de moments de détente et d’un retour à la nature pure.

C’est avec beaucoup de détermination qu’Anas confie avoir préféré se lancer dans un projet, aux côtés de sa camarade de classe devenue maintenant son épouse, après avoir travaillé dans nombre d’établissements touristiques dans les provinces du nord. ”J’ai bénéficié de mon expérience et celle de mon père, cadre dans un groupe de scoutisme, en termes d’organisation de randonnées en montagnes”, a expliqué le jeune homme, affirmant que le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été “crucial” dans l’élaboration de son projet, son financement et son accompagnement.

Sur une table dans la terrasse du gîte, avec ses poutres en bois et ses murs bleus, Anas poursuit sa conception d’un espace accueillant afin de le rendre une destination parfaite pour les touristes désirant découvrir cette région isolée à l’accès difficile, où s’étend, non loin, le lac du barrage Smir, aux côtés de grottes dans les montagnes et de plantes sauvages aromatiques et médicinales.

L’importance de l’initiative de soutien aux porteurs de projets générateurs de revenus et créateurs d’emploi réside dans l’accompagnement des jeunes, notamment des lauréats d’instituts et des porteurs d’idées de projets générateurs de revenus, ainsi que les femmes en situation difficile, et ce pour les aider pour leur intégration sociale, professionnelle et économique, en plus d’accompagner des coopératives et des petites entreprises nouvellement créées voulant développer leurs activités.

Cette initiative, dotée d’une enveloppe budgétaire totale de 30 millions de dirhams (MDH), financée à hauteur de 5 MDH par l’INDH, ainsi que le conseil de la préfecture de M’diq-Fnideq, les collectivités territoriales, les secteurs ministériels, les associations, les chambres professionnelles, en plus des bénéficiaires, a permis jusqu’à ce jour de soutenir 38 projets et de créer plus de 120 postes d’emploi.

Grâce à ce soutien et à cette aide, Amina Fahmi, âgée d’une cinquantaine d’années, a pu créer, aux côtés d’autres femmes, un siège pour la coopérative “Amane Martil” pour distiller les plantes aromatiques et médicinales, notamment celles utilisées dans les produits cosmétiques. Ce projet emploie actuellement plus de cinq femmes, dont le nombre augmente en cas de forte demande sur les produits.

Cette coopérative a réussi, avec l’aide apportée par le programme, à acquérir des équipements modernes pour extraire les huiles essentielles des plantes et grains naturels et à créer une marque pour commercialiser ses produits sur le marché. “Le soutien de l’INDH est arrivé à temps car il nous a aidé à acquérir un matériel moderne qui a permis d’augmenter la quantité et d’améliorer la qualité de notre production, en plus du soutien important dont nous avons bénéficié en termes de formation et de gestion du projet”, a fait savoir Mme Fahmi.

Pour sa part, Asmae Akel, directrice de la coopérative “Afrah M’diq” pour l’organisation des fêtes, elle a investi le soutien apporté par l’INDH pour élargir ses activités au quartier “Diza” de Martil, tout en travaillant également pour former et encadrer des jeunes dans le domaine des gâteaux et de la cuisine pour renforcer leurs capacités intégrer le marché du travail.

Cette initiative pour le soutien des projets générateurs de revenus et créateurs d’emploi permet de garantir les conditions de réussite à ces projets, notamment grâce au soutien et à l’accompagnent de la part des partenaires, et ce afin de faire de ces projets des sources de développement et des cas réels pour encourager l’esprit entrepreneurial et l’auto-emploi, tout en créant de l’emploi au niveau local.