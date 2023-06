M’diq-Fnideq: Vers une gestion électronique du secteur des taxis

samedi, 17 juin, 2023 à 16:27

M’diq – Une réunion s’est tenue, récemment à la préfecture de M’diq-Fnideq, en vue d’examiner les moyens de moderniser la gestion du secteur des taxis (première et deuxième catégories) dans la préfecture, à travers la transition vers un système de gestion électronique.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, Yassine Jari, en présence de représentants des autorités provinciales et sécuritaires, et des collectivités territoriales, a permis de déterminer les étapes procédurales à suivre pour assurer la mise à niveau et la réglementation du secteur des taxis et adopter la gestion électronique moderne des documents.