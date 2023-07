Mechrâa Bel Ksiri: Arrestation d’un individu pour possession et trafic de drogues et de psychotropes (source sécuritaire)

vendredi, 7 juillet, 2023 à 14:05

Mechraâ Bel Ksiri – Les éléments de la police judiciaire des villes de Sidi Kacem et Mechrâa Bel Ksiri, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé, jeudi soir, un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

Cet individu a été interpellé au niveau d’un poste de contrôle à l’entrée de la ville de Mechraâ Bel Ksiri, à son arrivée à bord d’un véhicule en provenance d’une ville du nord du Royaume, précise la même source, notant que l’opération de fouilles a permis la saisie de 3.096 psychotropes, dont 2.099 de comprimés de Rivotril et 997 comprimés d’ecstasy.

Selon la même source, le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent pour dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés.