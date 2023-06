La Mecque: Une délégation du ministère des Habous et des Affaires islamiques examine les préparatifs pour l’accueil des pèlerins marocains

samedi, 24 juin, 2023 à 20:41

La Mecque – Une délégation du ministère des Habous et des Affaires islamiques a eu une rencontre, samedi à La Mecque, avec le président du Conseil d’Administration de l’Etablissement national Tawafa pour les pèlerins des pays arabes, Muhammad Maajini, portant sur les derniers préparatifs relatifs à l’accueil des pèlerins marocains, ainsi que les services dont ils vont bénéficier.

La délégation marocaine comprend le Secrétaire général du ministère, le directeur des Affaires islamiques, et le président de la direction du pèlerinage.

Au cours de cette rencontre, le Secrétaire général du ministère a exprimé sa gratitude au gouvernement du Serviteur des Lieux Saints pour les services rendus aux pèlerins marocains, mettant en avant la coopération avec l’Etablissement “Tawafa”, qui permet aux pèlerins marocains d’accomplir leur rituel sans difficultés.

Pour sa part, M. Maajini a affirmé que son établissement veille à améliorer les services fournis aux pèlerins, en plus de lancer de nombreux programmes et initiatives visant à fournir davantage de services et à enrichir le parcours du pèlerin pour réaliser la vision du Royaume 2030.

Le quota du Royaume du Maroc pendant la saison du Hajj 1444 est revenu à 34.000 pèlerins, après la levée des restrictions liées à la Covid-19, en particulier la condition d’âge qui était fixée par les autorités saoudiennes à moins de 65 ans.