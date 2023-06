MedCOP Climat: Signature de 7 conventions pour la promotion de l’efficacité énergétique et de la gouvernance territoriale

vendredi, 23 juin, 2023 à 13:33

Tanger – Sept conventions de partenariat ont été signées, jeudi soir à Tanger, en vue de promouvoir l’efficacité énergétique et la résilience au changement climatique, améliorer la gouvernance territoriale et de renforcer la participation citoyenne, et ce dans le cadre de la 3è édition du Forum méditerranéen pour le Climat “MedCOP Climat”.