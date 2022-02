Le Médiateur du Royaume évoque la coopération bilatérale avec l’ambassadrice de Jordanie

lundi, 7 février, 2022 à 15:39

Rabat – Le Médiateur du Royaume Mohamed Benalilou s’est entretenu, lundi à Rabat, avec l’ambassadrice du Royaume hachémite de Jordanie au Maroc, Jumana Souleiman Ali Ghneimat, autour des mécanismes de coopération entre les institutions compétentes en la matière dans les deux pays.

Cette rencontre a également été l’occasion d’aborder les expériences respectives des deux institutions et les moyens de renforcement des relations bilatérales, notamment dans le domaine de protection des droits des individus dans leurs rapports avec les administrations publiques.

A cette occasion, M. Benalilou a relevé que l’entrevue a permis de discuter des perspectives d’opérationnalisation de la coopération dans les secteurs d’intérêt commun, telle que la protection des droits des usagers des services publics.

Le médiateur du Royaume a fait part de la volonté commune de promouvoir davantage les liens de partenariat entre les institutions du médiateur des deux pays.

Pour sa part, l’ambassadrice du Royaume hachémite a mis en exergue le rôle vital de l’institution du médiateur du Maroc dans le suivi des différents dossiers et affaires des citoyens marocains dans les moindres détails.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Souleiman Ali Ghneimat a indiqué que cette réunion a également porté sur les voies de consolidation de la coordination et de la concertation pour un échange efficace d’expériences et un partage d’expertises entre les deux institutions.

L’institution du Médiateur du Royaume est une institution nationale, indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l’Administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté du droit et à propager les principes de justice et d’équité, de procéder à la diffusion des valeurs de la moralisation et de la transparence dans la gestion des services publics.