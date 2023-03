Le Médiateur du Royaume s’entretient avec le président de l’IIO

jeudi, 2 mars, 2023 à 21:02

Rabat – Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec l’Ombudsman de l’Australie-Occidentale et président de l’Institut International de l’Ombudsman (IIO), Chris Field, en marge de sa participation à la célébration du 20ème anniversaire de l’Institution du Médiateur du Royaume.

Cette entrevue a constitué une opportunité pour les deux parties d’évoquer les étapes de l’adoption de la résolution 77/224 de l’Assemblée générale des Nations Unis sur “le rôle des institutions des Ombudsmans et des médiateurs dans la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit”, a indiqué l’Institution du Médiateur dans un communiqué.

D’autres questions ont été abordées lors de cette rencontre, à savoir les moyens de développer les perspectives de coopération pour le soutien et le rayonnement des institutions de médiation et des Ombudsmans à travers le monde et l’examen des opportunités d’inclusion des pays arabes dans l’IIO avec l’adoption de l’Arabe parmi les langues officielles, en vue d’assurer une meilleure communication entre ces institutions, a ajouté la même source.

Le Médiateur du Royaume a affirmé la disposition du Maroc à appuyer les prochaines étapes en vue de trouver une place aux Médiateurs au sein des mécanismes des Nations Unis, a poursuivi l’Institution.

L’Institut International de l’Ombudsman est une organisation internationale qui renforce la coopération entre les institutions indépendantes de l’ombudsman réparties à travers le monde (Afrique, Asie, Australie, Europe, Caraïbes, Amérique du Nord et Amérique latine).