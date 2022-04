Le Médiateur du Royaume s’entretient à Rabat avec son homologue azerbaïdjanaise

jeudi, 31 mars, 2022 à 21:58

Rabat – Le Médiateur du Royaume Mohamed Benalilou a eu des entretiens, jeudi à Rabat, la Commissaire aux droits de l’Homme (Ombudsman) de l’Azerbaïdjan, Sabina Aliyeva, en marge de sa participation à la réunion des membres de l’Association des Ombudsman des États membres de l’OCI, tenue les 29 et 30 courant au siège de l’Institution du Médiateur.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de mettre en avant l’importance de la promotion des relations bilatérales et d’œuvrer conjointement à développer la coopération entre les deux institutions conformément aux objectifs escomptés dans les domaines d’intérêt commun, indique un communiqué de l’Institution du Médiateur.

A cette occasion, le médiateur du Royaume a passé en revue devant son homologue azerbaïdjanaise les réalisations du Maroc à divers niveaux, notamment celles liées à la défense des droits de l’Homme et à la consolidation des principes de bonne gouvernance.

Il a aussi mis l’accent sur les actions de l’Institution visant la consécration de la culture des droits, du service public ainsi que des principes de justice et d’équité, mais aussi sur ses relations avec l’administration et le Parlement.

Mme Aliyeva a de son côté salué l’expérience pionnière de l’Institution du Médiateur du Royaume, en exprimant le souhait d’intensifier les liens de coopération entre les deux institutions.

Les deux parties ont fait part de leur volonté d’explorer les voies de collaboration, d’aller de l’avant dans l’action commune et d’établir un mécanisme pour institutionnaliser leur partenariat, de manière à servir les citoyens des deux pays et à favoriser l’échange d’expériences, d’expertises et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation institutionnelle et de coordination au niveau tant bilatéral que multilatéral.