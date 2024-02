Meeting en célébration du 66ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane

dimanche, 25 février, 2024 à 18:21

M’hamid El Ghizlane (Province de Zagora) – Un meeting en célébration du 66ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane, le 25 février 1958, a été organisé dimanche dans cette commune territoriale de la province de Zagora.

Cette rencontre commémorative s’est tenue en présence du gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji, du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, d’élus et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Intervenant à cette occasion, M. El Ktiri a souligné que la visite historique de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane a été une illustration palpable de la solidité des liens séculaires entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain.

Cet événement, a-t-il poursuivi, a marqué “le début d’une mobilisation nationale globale visant à réaliser les aspirations du peuple marocain quant au recouvrement de l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale”.

Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a rappelé, à cet égard, que les membres des tribus sahraouies, qui constituaient l’épine dorsale de l’armée de libération dans le Sud, ont livré des combats qui resteront gravés à jamais dans les annales de l’histoire de la Nation marocaine, soulignant qu’il s’agit d’épopées durant lesquelles les populations de cette région du Royaume ont fait preuve d’une grande capacité de combat et de sacrifice.

La visite de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane a été marquée par son discours royal historique qui a constitué une étape marquante sur la voie du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il fait observer, ajoutant qu’il a confirmé une vérité irréfutable, à savoir la marocanité du Sahara et l’attachement des Marocains à leur patrie.

M. El Ktiri a noté que cette initiative “sage et clairvoyante” de feu SM Mohammed V a consacré aussi les liens forts qui ont uni et qui unissent depuis toujours les tribus sahraouies et le glorieux Trône Alaouite, tout en confirmant leur forte implication dans la lutte et la résistance contre l’occupant.

Il a rappelé, dans le même contexte, la visite de feu SM Hassan II dans cette même région en 1981 et son discours à cette occasion, dans lequel il avait souligné les significations historiques profondes du combat des Marocains des provinces du Sud pour l’indépendance.

Le Haut-commissaire a souligné que ces deux événements historiques illustrent ainsi une volonté solide et une mobilisation responsable pour la défense des constantes de la Nation.

Lors de cette cérémonie, un hommage posthume a été rendu à 5 anciens membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération pour leurs sacrifices consentis pour l’indépendance du pays.

De même, des aides financières et sociales ont été attribuées au profit de 55 anciens membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération, ainsi qu’aux veuves de certains d’entre eux.