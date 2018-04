Meeting en commémoration du 60e anniversaire du retour de la ville de Tarfaya à la mère-patrie

mardi, 17 avril, 2018 à 8:30

Laâyoune – Les habitants de la ville de Tarfaya et la famille de la résistance ont célébré, lundi, dans la joie et la fierté, le 60è anniversaire du retour de la ville de Tarfaya dans le giron de la Nation, une date qui restera gravée en lettres d’or dans les annales de la lutte du peuple marocain pour le parachèvement de l’indépendance et la réalisation de l’unité nationale.