Mehdia: Interpellation d’un individu pour son implication présumée dans une affaire de séquestration, viol et vol avec violence

vendredi, 29 mars, 2019 à 12:29

Rabat – La brigade de la police judiciaire de Mehdia dans la ville de Kénitra a procédé , jeudi soir, à l’interpellation d’un veilleur de nuit de 54 ans pour son implication présumée dans une affaire de séquestration, de viol et de vol avec violence à l’aide de l’arme blanche.

Les services de sûreté avaient été alerté par téléphone par un citoyen sur la séquestration d’une femme dans un chantier de construction ce qui a nécessité l’intervention des éléments de la police judiciaire qui ont arrêté le prévenu, un gardien dans le même chantier, en flagrant délit de séquestration d’une femme et de son bébé, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le mis en cause a violenté la femme, l’a volée et l’a agressée sexuellement.

L’intervention rapide de la police a permis de porter secours à la victime qui a été transférée, avec son bébé qui n’a fait l’objet d’aucune agression visible, à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, ajoute la même source, notant que l’intervention a permis aussi la récupération d’un bracelet de la victime dont le mis en cause s’était emparé en commettant ces actes criminels.

Le prévenu a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire, conclut le communiqué.